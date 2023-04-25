Помощник Путина назвал стратегическую цель России

Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал стратегическую цель России.

В ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» он, заявил, что стратегической повесткой России является построение страны с собственным «я» и новой экономической моделью, передаёт РИА Новости.

«Это построение страны с обеспечение стратегического государственного суверенитета, – подчеркнул Орешкин. – Это ценностный суверенитет, который... будет создавать ту платформу, ту основу, на которой мы будем ощущать общность в нашей стране. Это новая модель экономического развития, это сохранение принципа справедливости и равных возможностей...».

При этом он пояснил, что даже если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с нашей страной, то оно будет под вопросом, так как «цену такого сотрудничества мы уже знаем».

«Многие западные компании публично заявили, что уходят из России, однако сейчас они пытаются свое оборудование и продукты ввести в страну. Потому что для западных компаний это огромный рынок. И разрыв с Россией для них это очень болезненная история. И для наших компаний это возможности, а для них – это болезненная история», – резюмировал Орешкин.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Орешкина, российская экономика вышла на позитивную траекторию, уровни деловой уверенности бизнеса бьют рекорды, а безработица в стране еще никогда не была такой низкой. При этом помощник президента отметил, что низкая безработица хороша для людей, но не для экономики, и перечислил, что можно сделать предприятиям в условиях дефицита кадров.

