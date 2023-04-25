Российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ

Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что с конца 2022 года экипажи танков проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса. В зоне спецоперации машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Т-14 «Армата», впервые опробованные в боях в Сирии, разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Особенность компоновки танка — необитаемая башня и рассчитанная на трех человек изолированная бронекапсула в передней части корпуса; комбинированное многослойное бронирование, новая динамическая защита «Малахит», а также комплекс активной защиты «Афганит». Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

