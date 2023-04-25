Рынок сои рискует остаться на бобах

В понедельник, 24 апреля, соевые бобы подешевели до четырехнедельного минимума – отметки 1463 доллара за бушель – из-за снижения цен на сырую нефть. Инвесторы внимательно следят за перспективами спроса и предложения на рынке сои: в частности, опубликованный в начале апреля ежемесячный отчет Министерства сельского хозяйства США World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) показал, что производство соевых бобов в Аргентине должно было упасть до 23-летнего минимума – 27 млн тонн в 2022/23 году – из-за сильной засухи.

Статья по теме: Дешевое мясо начинается с сои

При этом объем производства соевых бобов их ведущим экспортером – Бразилией – был пересмотрен в сторону повышения до нового максимума (154 млн тонн) из-за увеличения площади посадок и благоприятных погодных условий. Консалтинговая компания SAFRAS по агробизнесу также спрогнозировала рост производства в Бразилии до рекордных 155,08 млн тонн.

Теперь внимание рынков переключится на новый сезон 2023/24 – ожидается, что сев в США начнется в конце апреля. Что касается спроса, то импорт в Китай, вероятно, начнет сокращаться: правительство КНР развернуло кампанию по снижению зависимости от импортных соевых бобов путем снижения норм включения соевого шрота в корм для скота.

Соевые бобы как жертвы обстоятельств

Рынок соевых бобов демонстрирует весьма примечательную динамику, рассказывает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Длительная консолидация в пределах 840–1000 центов за бушель (308–367 долл./тонна), наблюдавшаяся в 2015–2020 годы, была прервана в марте 2020 года рядом катастрофических событий.

Первыми в марте 2020 года стали начало пандемии и стресс производства в сельском хозяйстве, сильно затронувший страны Латинской Америки, напоминает Лукичева. В тот период произошел первый разрыв глобальных цепочек поставок, затронувший в том числе поставки между Бразилией и Китаем. Тогда и было положено начало продолжающемуся сейчас растущему тренду на рынке соевых бобов.

Далее эстафету подхватили геополитические вызовы, связанные с началом СВО, сильным санкционным давлением и очередным логистическим кризисом, который сильно затронул уже связи Бразилии и России – в первую очередь, в плане поставок удобрений.

С довольно глубокими откатами вниз растущий тренд продолжается до сих пор, констатирует Лукичева. В текущем сезоне 2022/23 на рынок сои повлияло существенное сокращение производства в Аргентине и Уругвае из-за засухи, случившейся в марте. В результате цены на соевые бобы достигли 1455 центов за бушель (534 долл./тонна), хотя это ниже, чем пиковые значения в мае 2022 года, достигавшие 1700 центов за бушель (624 долл./тонна).

И все же, баланс рынка соевых бобов в сезоне 2022/23 несколько смягчился, считают в Минсельхозе США. После падения в прошлом сезоне на 2,4% из-за провала производства в Бразилии по причине заморозков и засухи, мировое производство восстановится на 2,7%. Снижение урожая в Аргентине и Уругвае компенсирует прирост в Бразилии и Китае. Запасы сои восстановятся и рынок перейдет от дефицита к небольшому излишку (без учета запасов).

Первый прогноз на сезон 2023/24 МСХ США выпустит в начале мая, напоминает эксперт. Пока же можно предположить, что новый сезон окажется сложным: разворачивается явление EL NINO, которое обычно приносит неблагоприятные погодные условия в Южную Америку.

В России в 2022 году урожай соевых бобов значительно вырос: данные Росстата РФ показали рост почти до 6 млн тонн (+26% г/г) как за счет расширения посевных площадей, так и за счет роста урожайности культуры. Рост урожая позволил существенно увеличить экспорт соевых бобов – в первую очередь, в Китай (туда отправляется основной объем). Вырос также и экспорт соевого масла.

В отношении ожидаемого уровня цен Лукичева полагает, что с апреля по июль, в традиционный период межсезонья (в Бразилии урожай уже собран, а в США начнут убирать только в сентябре), цены будут так же традиционно расти. В 2023 году они могут превысить в этот период уровень 1560 центов за бушель (721 долл./тонна) при условии увеличенного спроса со стороны Китая и пониженного – со стороны Бразилии и США.

«Однако сейчас дефицита поставок на рынке не наблюдается, и это оказывает давление на рынок. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Поддержку рынку соевых бобов может оказать ситуация на рынке зерновых, если цены вырастут в связи с прекращением зерновой сделки и ограничением вывоза украинской продукции на мировой рынок», – заключает эксперт.

Соя между китайским молотом и американской наковальней

Между тем во вторник, 25 апреля, цены на соевые бобы на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, прибавляя 0,2%, до отметки 14,70 долл. за бушель, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Это выглядит как техническая коррекция после довольно увесистого падения на вчерашних торгах на 1,3%, к отметке 14,63 долл.

Каких-то очевидных новостей, на которые можно было бы возложить вину за снижение цен на соевые бобы, в понедельник, 24 апреля, не выходило, отмечает эксперт. Однако, поскольку котировки на этот продовольственный товар подвержены сильному влиянию оценок перспектив мировой экономики (это очень хорошо видно по высокой корреляции цен на соевые бобы и цен на медь), то можно предположить, что вчерашний отчет регионального банка First Republic (FRC) напомнил о мартовском банковском кризисе, который чуть не спровоцировал «великую рецессию 2.0», как в 2008–2009 годах.

Оказалось, говорит Федоров, что проблемный банк в «мартовском погроме» потерял до 40% всех своих депозитов на общую сумму 72 млрд долл., а если бы не помощь 11 крупнейших банков США, то потери бы составили 102 млрд. Это очень, очень много. И честно говоря, совершенно непонятно как First Republic и другие региональные банки США будут закрывать эту дыру в балансе – желающих купить столь проблемные финансовые организации пока что не видно.

«Если смотреть на рынок соевых бобов шире, то нельзя не остановиться и на другом важном треке, – говорит аналитик. – Дело в том, что на прошлой неделе в Китае были опубликованы очень сильные данные по объему розничных продаж за март. Темпы роста показателя в годовом выражении подскочили с 3,5 до 10,6%. Учитывая, что именно на КНР приходится до 60% всего импорта соевых бобов, столь сильный рост потребления должен был поддержать котировки. Но вместо роста стоимость бушеля соевых бобов на прошлой неделе снизилась на 1,2%, с 15 до 14,83 доллара.»

Конечно, учитывая, что в Китае с недавних пор существует правительственная программа по снижению зависимости от импортных поставок соевых бобов за счет сокращения доли соевого шрота в кормах, то события прошлой недели можно было бы списать на ее действие. Однако, отмечает Федоров, роста цен на соевые бобы так и не произошло, а потому стоит обратить внимание на еще один важный момент: серьезную эскалацию в противостоянии США и Китая. В последний раз нечто подобное наблюдалось во время американо-китайской «торговой войны» в начале 2018 года и спровоцировало 20-процентный провал цен на соевые бобы – с 10 до 8 долларов за бушель.

То есть, если примерить опыт 2018 года к текущему моменту, то вполне возможно, что из-за геополитической конфронтации торговые взаимоотношения одного из крупнейших производителей соевых бобов (США) и крупнейшего потребителя (Китая) вновь приведут к аналогичному давлению на биржевые котировки сои. Ориентир для падения – 11,70 долл. за бушель.

В общем, считает эксперт, ожидаемое Минсельхозом США сокращение предложения соевых бобов в мире в 2023 году на 1,3% может быть с лихвой компенсировано «геополитическим» сокращением импорта Китая и рецессионным падением спроса других крупных импортеров, у которых наблюдается замедление роста или даже спад в динамике розничных продаж. В ЕС это сокращение на 3,0% г/г в марте, в Мексике – замедление с 5,3% г/г до 3,4% г/г в феврале.

На этой неделе, указывает Федоров, выйдут данные, от которых будут зависеть текущие оценки развития рецессионного трека. В США и еврозоне это будет статистика по динамике ВВП за первый квартал 2023 года. Консенсус-прогнозы указывают на замедление темпов роста, и если они подтвердятся, то для товаров со столь выраженным циклическим характером движения как у меди и соевых бобов, появятся основания для дополнительного снижения.

Единственное что могло бы ненадолго придержать падение котировок, это ожидаемый позитив от корпоративной отчетности американского бигтеха, на который очень надеются инвесторы. Если он сработает, говорит Алексей Федоров, то можно будет ожидать что по итогам недели цены на соевые бобы хотя и покажут негативную динамику в пределах 1,5–2%, но более серьезный спад на 4–5%, к отметке 14 долл. за бушель, будет перенесен на следующую неделю.

