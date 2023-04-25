По непонятным причинам упорно растут акции девелоперов

Российский рынок акций сегодня продемонстрировал стремление уйти в коррекцию. Дневные потери Индекса Мосбиржи составили около трети процента. На чуть большую величину индикатор последний раз снижался ровно две недели назад, что явно свидетельствует о силе рынка.

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Из высоколиквидных акций наибольшие потери в размере около процента понесли «Газпром», «Роснефть» и «Норникель». Вес этих бумаг в структуре Индекса Мосбиржи велик, и именно они внесли основной вклад в его снижение.

«На данный момент высока вероятность начала локальной коррекции. Поводом для этого могут послужить новые подробности относительно 11-го пакета санкций со стороны ЕС, а также ужесточение риторики ФРС США в отношении дальнейшей монетарной политики», – предупреждает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова. При этом она отмечает, что среднесрочный тренд по Индексу Мосбиржи остается восходящим.

Ничего удивительного в этом нет – перечисленные Кирсановой поводы не так сильны. Даже европейские чиновники уже говорят, что все санкционные меры в отношении России исчерпаны, а дальнейшие рестрикции могут больнее ударить по самой Европе.

С американским рынком мы уже давно коррелируем очень слабо. Но там заговорили о том, что ФРС на ближайшем заседании может поднять ставку на 0,5 п.п., а не вполовину ниже, как этого ждет рынок. А при более жестком сценарии есть вероятность того, что нефть не удержится выше $80 за баррель – рублевые активы вполне могут ответить на это снижением.

Нужно учитывать и текущую ситуацию на рынке акций. Технически он очень сильно перекуплен, основные дивидендные новости уже отыграны, очень многие аналитики говорят о необходимости коррекции. Плюс к тому впереди майские праздники. Так что инвесторы могут сейчас использовать любой повод, на который еще пару недель назад они бы не обратили внимания, чтобы начать фиксировать спекулятивную прибыль – в первую очередь сокращая маржинальные лонги.

Сильную техническую поддержку для Индекса Мосбиржи ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков видит на уровне 2500 пунктов. До этой отметки индикатору падать серьезные 70 пунктов с лишним.

Традиционно в периоды снижения рынка без особых на то причин спрос инвесторов перетекает во второй эшелон. Сегодня лучшими были акции Банка «Санкт-Петербург», подорожавшие на 7,1%. Финансовые результаты говорят об очень сильном бизнесе банка. Акции его, правда, не слишком ликвидны, но за счет этого они вполне могут показать до конца года рост, опережающий Сбер.

Вчера наблюдался активный спрос на бумаги застройщиков. Некоторые аналитики не исключали, что сегодня по ним прокатится фиксация прибыли, поскольку никаких новостных поводов для покупки бумаг сектора не было. Однако и сегодня инвесторы продолжили покупку бумаг девелоперов – сразу 4 компании сектора оказались в десятке лидеров роста. Наилучший результат продемонстрировали акции ПИКа, подорожав на 5,2%.

Хуже рынка отторговались акции «Сургутнефтегаза». В пятницу бумагу разгоняли спекулянты, ожидавшие, что совет директоров компании 24 апреля объявит какие-то результаты деятельности или рекомендованные дивиденды. Но менеджмент ограничился лишь определением даты собрания акционеров, продолжая хранить в тайне финансовую отчетность.

По-прежнему очень серьезное внимание приковано к акциям крупнейшего российского банка. Дневной график Сбера напоминает картину технического анализа «венские стулья», когда периоды бурного роста сменяются периодами консолидации для снятия технической перекупленности. Сегодня Сбер отказался падать вместе с рынком, подорожав на символические 0,1%.

Такая динамика говорит о том, что новая фаза роста не за горами. С высокой вероятностью она начнется после окончания празднования Первомая, поскольку последний день с дивидендами акции будут торговаться 8 мая. Аналитики БКС осторожно полагают, что дивидендный гэп, то есть резкое падение стоимости акции после того, как она «очистится» от дивидендов, Сбер закроет за 15–30 торговых дней. Для такой тяжеловесной бумаги это очень короткий срок.

Рубль полегчал к доллару на треть процента. По характеру торгов складывается впечатление, что экспортеры уже запаслись основной массой рублей, которые им необходимо отдать до четверга государству в виде налогов. Так что до конца недели российская валюта будет либо торговаться в боковике, либо плавно дешеветь. При стабильном геополитическом фоне аналитики не ждут ухода пары доллар–рубль выше 82,5.

О дальнейшей среднесрочной динамике рубля лучше рассуждать после майских праздников, когда свой вердикт по ставке объявит ФРС, а рынок нефти определится с вектором движения.