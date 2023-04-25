Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение не отправлять бойцов подразделения на парад 9 мая — источник

Бойцы ЧВК «Вагнер» не будут принимать участие в предстоящем параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщает Telegram-канал «Z кейс». По данным источника, соответствующее решение было принято единогласно в ходе совета командиров подразделения, созванном главой ЧВК Евгением Пригожиным. Ранее сообщалось, что 12 бойцов ЧВК «Вагнер» были приглашены на Парад Победы, однако не всех их планировали разместить на почетных местах.

Отмечается, что ЧВК «Вагнер» продолжит выполнять поставленные задачи в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине и в эту знаменательную для всех россиян дату. При этом, «вагнеровцы» со всем уважением относятся ко всем ветеранам, которые защищали нашу Родину от фашистских захватчиков в период с 1941 по 1945 годы.

«При всем уважении к ветеранам, мы не появимся на параде, а будем продолжать военные действия», — указывает Telegram-канал как причину такого решения.

Сообщалось, что на парад ко Дню Победы были приглашены 12 бойцов из рядов ЧВК «Вагнер», ранее удостоенных государственной награды Герой Российской Федерации, а также других высоких наград. Ряд информационных источников со ссылкой на Администрацию президента России отмечали, что шестеро из них приглашены на вип-трибуны Мавзолея, а других планировали разместить на «местах попроще», но в первых рядах.