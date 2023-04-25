Токио выступил против полного запрета экспорта в Россию

Евросоюз, а также Япония, не поддерживают предложенную Вашингтоном странам G7 идею о запрете поставок любой продукции в РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников газеты, инициатива была выдвинута американской стороной на фоне ее «растущего недовольства» нынешней системой санкций, в которой США видят слишком много лазеек.

Три источника издания при этом сообщили, что представители Японии и Евросоюза назвали такой шаг невозможным. «С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — заявил один из них на условиях анонимности.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны «Большой семерки» изучают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. По данным Bloomberg, суть инициативы в том, чтобы перейти к режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобный запрет ударит по мировой экономике, что грозит масштабным кризисом. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что тотальная блокировка экспорта товаров в РФ повлечет встречное прекращение импорта товаров из России «по наиболее чувствительным для G7 категориям», в том числе будет остановлена зерновая сделка.