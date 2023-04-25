«Устойчивость нуждается в стимулах»

Как выжил ESG

Год назад, весной 2022-го, многим казалось, что «все пропало». На фоне такой силы геополитических сдвигов, такого объема санкций, такой сильной неопределенности ESG-повестка выглядела архаичным элементом «прошлой жизни», который уже никогда не будет актуальным. Однако уже в сентябре стало понятно, что и повестка, и рынок живы. А итоги 2022 года оказались не так уж плохи, хотя в других условиях все могло бы быть лучше.

Так, ESG-рейтинги проявили изрядную стойкость: отзывов рейтингов практически не было, а количество новых было заметным. Например, наш рейтинг-лист за 2022 год вырос вдвое. Несмотря на то, что большинство компаний по-прежнему чаще всего использует ESG-рейтинг для улучшения имиджа и при работе с банками и инвесторами, мы стараемся донести мысль, что такие рейтинги – прекрасный способ безболезненно раскрыть информацию о себе в условиях общего снижения прозрачности российского рынка. И эта идея имеет определенный успех.

Рынок российских ESG-облигаций показал смешанную динамику: совокупный объем вырос на 27% до 385 млрд руб., но при этом объем новых размещений сократился на 41% до 7 млрд руб. По нашим прогнозам, этот рынок будет продолжать расти, но в умеренном темпе, и достигнет 400 млрд руб. в обращающихся инструментах, потому что начинается коррекция за счет погашения облигаций с коротким или средним сроком обращения.

ESG-кредитование продолжает развиваться в условиях отсутствия верификаций таких кредитов, фрагментированного раскрытия информации банками – включая и ту, что касается критериев, в соответствии с которыми эти инструменты были определены, как устойчивые. Сейчас Банк России работает над формированием рекомендаций по раскрытию информации для финансовых организаций. В текущих условиях это будет позитивным событием, и мы надеемся, что банки их учтут и усилятся в этом направлении, что придаст ускорение рынку ESG-кредитования.

На барометре – «пасмурно»

У «Эксперт РА» есть специальный инструмент, который позволяет наглядно, в числовом виде давать оценку темпам и глубине процесса ESG-трансформации, происходящего в российском бизнесе. Мы назвали его «Барометр ESG-трансформации корпоратов». Это простая линейная шкала – от 0 до 10 баллов. Наша оценка, основанная на данных анкетирования корпоративных участников рынка из разных отраслей, располагается между крайними точками этой шкалы. В прошлом, кризисном году, наш «Барометр» показывал 4 из 10. В этом году оценка осталась на том же уровне. Это говорит о том, что в условиях отсутствия давления со стороны международных инвесторов российская ESG-активность замедлилась.

По результатам нашего опроса, те компании, которые только планировали начать работу по интеграции ESG-повестки в бизнес, сдвинули планы на следующие два года. Но те, кто успел – продолжают развиваться, хоть и медленно. Регионы также начинают подключаться, но продолжают путаться в терминологии и сопоставлении ESG-повестки с работой правительств и местных администраций. Представители тех из них, что уже погрузились в тему, оценивают степень интегрированности целей устойчивого развития в стратегию социально-экономического развития региона на 6 баллов из 10.

Но вот планы по привлечению ESG-заимствований у всех довольно скромные. Вопрос экономии с учетом нестабильности на финансовом рынке стоит на первом месте, а системный greenium (скидка, на которую при получении финансирования может рассчитывать эмитент в обмен на выполнение ESG-условий) пока так и не сформировался. Оптимальным на текущий момент респонденты нашего опроса считают greenium в размере 5-10 б.п. Несмотря на введение новых инструментов, которые потенциально могут расширить возможности по поиску проектов, которые могли бы быть профинансированы за счет ESG-заимствований, 70% и компаний и регионов не планируют этого делать.

Что поддержало рынок

Прежде всего – воля его участников и осознание того простого факта, что ESG – это не про формальное соблюдение требований капризных иностранных кредиторов, а про наше общее будущее – чистый воздух и воду, правильное обращение с отходами, энергоэффективность многоквартирных домов, заботу о благополучии и здоровье населения и так далее.

Большую роль в этом осознании сыграла позиция государства. Оно не бросило прежние проекты и не изменило свою риторику в отношении устойчивой повестки. Более того, оно активно участвовало в работе над созданием правовой базы финансирования ESG. Так, например, были внесены изменения в Таксономию зеленых проектов, введены новые виды зеленых инструментов. На высоком уровне прозвучали слова о необходимости раскрытия нефинансовой информации крупными производственными компаниями.

С этой стороной вопроса связана и активность госкомпаний на рынке устойчивого финансирования. Это хорошо видно по результатам 2022 года – эмитенты, разместившие ESG-выпуски облигаций, в основном, из госсектора. И они не планируют снижать темпы.

Кроме того, драйвером рынка стала активность Банка России, который очень много работал в прошлом году и продолжает работать в текущем над созданием понятных, прозрачных правил игры на рынке устойчивого финансирования. Так, например, можно отметить усилия в области формирования общего понятийного поля, связанного с устойчивым развитием, разработку подходов к регулированию отрасли ESG-верификации и оценки. Очевидно, что сейчас на рынке присутствует избыток методологий и подходов к ESG-оценке, что дезориентирует инвесторов и потребителей. Необходимо разработать единую терминологию, базовые национальные методологические подходы, но сохранить экспертизу каждого провайдера ESG-оценки в виде используемых показателей, весов и т.п. И, как итог, обеспечить согласование рейтингов с международными стандартами.

Мы, как лидер отрасли, поддерживаем стремление Банка России к унификации терминологического аппарата, подходов к ESG-рейтингованию. Но некоторые предложения, по нашему мнению, нуждаются в более детальной проработке. Так, например, идея о введении единой шкалы ESG-рейтингов для всех провайдеров, по нашему мнению, может быть рассмотрена только в том случае, если рейтинги будут находиться под прямым регулированием и отражены в законодательстве, как кредитные рейтинги. Кроме того, спорным представляется тезис о том, что ESG-рейтинг может рассматриваться как оценка вероятности дефолта. По нашему мнению, это инструмент, позволяющий оценить и отранжировать компании по их ESG-зрелости. По предыдущему опыту, Банк России всегда внимательно относится к предложениям участников рынка, поэтому надеемся, что в данном случае наши предложения также будут услышаны, и совместно нам удастся создать комфортное и понятное для всех поле для деятельности.

Что мешает развитию

Прежде всего – низкий уровень осведомленности и заинтересованности в ESG среди широкой аудитории. Это тормозит как рост активности эмитентов на рынке ESG-финансирования, так и рост спроса на них. Сознательные инвесторы не появятся сами собой – их необходимо «выращивать». Не только просвещать, но и стимулировать. Здесь ведущая роль принадлежит государству. Оно может предложить такие стимулы, как оптимизация налогообложения, введение лимитов на ESG-инвестиции для НПФ и страховых компаний с привязкой к кредитному рейтингу, что обеспечит прибыльность ESG-финансирования, а также поддержка создания целевых инвестиционных фондов.

Таким образом можно сформировать базу системного рыночного greenium. Это будет способствовать пробуждению активности корпоративных эмитентов. Как видно из нашего опроса, большая часть из них положительно относится к развитию ESG-повестки на российском рынке, однако к практическим действиям приступить все еще не готова – это все еще невыгодно. При поддержке государства greenium в 5-10 б.п. вполне возможен. Хотя не исключено, что на первых порах будет необходима и поддержка в виде возмещения расходов на верификацию и дополнительную экспертизу для эмитентов.

Когда стрелка покажет «ясно»?

ESG-трансформация в России имеет большой потенциал для развития. Но требует совместных усилий всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса, инфраструктуры, инвесторов и общества. Только при наличии единых базовых подходов и стандартов, высокого уровня осведомленности и заинтересованности, а также достаточных стимулов и поддержки можно добиться реальных результатов по достижению целей устойчивого развития.

ESG-повестка способствует не только повышению конкурентоспособности и репутации компаний, но и решению глобальных проблем. Ведь ESG-трансформация не является целью сама по себе, а лишь средством для достижения более высокого качества жизни и благополучия людей. Поэтому важно не забывать о человеческом измерении ESG и учитывать интересы и потребности всех групп населения. Только так можно построить справедливое и гармоничное общество, в котором каждый человек сможет реализовать свой потенциал и внести свой вклад в общее дело.