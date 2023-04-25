Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о возможном продлении зерновой сделки.

По его словам, обстоятельства пока складываются не в её пользу – она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер, передаёт РИА Новости.

«Что касается сделки – дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она ещё не выполнена, – подчеркнул представитель Кремля. – Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы».

В этой связи Песков отметил, что поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. При этом он считает, что мировой продовольственный кризис не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна, как и российских зерновых.

«Это действительно может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», свиньи в Европе являются одними из основных бенефициаров зерновой сделки, заключенной полгода назад между Россией, Украиной и Турцией при посредничестве ООН.