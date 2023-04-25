В МИД РФ отметили, что Россия серьезно опередила США в разработке гиперзвукового оружия

Москва сильно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение передового гиперзвукового оружия; попытки США изменить эту ситуацию пока не дают видимых результатов.

Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, передает ТАСС.

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«США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений. При этом в настоящее время американские попытки устранить отставание в целом малоэффективны», — сказал Ермаков.

По словам дипломата, Москва тем не менее «не питает иллюзий». «США — пока еще высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом, и однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума. Но, как отмечал на этот счет президент России Владимир Путин, при необходимости за это время наши специалисты могут еще что-нибудь придумать», — отметил он.

Глава департамента МИД подчеркнул, что Россия не одержима «гиперзвуковой гонкой». «Отталкиваясь от имеющихся оборонных задач и эволюционирующих угроз, продолжим спокойно и планомерно совершенствовать образцы своих соответствующих вооружений на основе принципа разумной достаточности», — резюмировал Владимир Ермаков.

В начале февраля Вашингтон запросили у Токио разрешение разместить на территории Японии гиперзвуковое оружие большой дальности, а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем. По сведениям издания Sankei Shimbun, новое японское правительство может запустить полномасштабные переговоры по поводу принятия этого предложения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Москва следит за инициативой США, и указала на то, что начало реализации этих планов будет означать для России качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которое будет иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность.

В прошлом месяце, сообщало «РИА Новости», член палаты представителей американского конгресса Даг Лэмборн заявил, что США должны направить усилия на развитие гиперзвукового вооружения, в производстве которого отстают от КНР. «Возникают вещи, о которых мы должны беспокоиться, финансировать исследования, создание и развиваться в таких сферах, как гиперзвуковые угрозы, особенно со стороны Китая», — сказал Лэмборн во время мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне.

В конце марта Пентагон отказался от закупок гиперзвуковых ракет ARRW компании Lockheed Martin, которые провалили испытания, писало агентство Bloomberg со ссылкой на помощника главы военно-воздушных сил США Эндрю Хантера.