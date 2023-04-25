В Новосибирской области приостановили добычу нефти из-за выработанных запасов

С начала года приостановлена добыча сырой нефти на севере Новосибирской области. Это связано со снижением ее запасов, сообщил ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка. Ранее в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики заявили, что ресурсы самого крупного по запасам в регионе Верх-Тарского месторождения практически выработаны. Более 10 лет назад там добывали 2,5 млн тонн нефти в год.

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«Добыча сырой нефти с начала 2023 года в Новосибирской области приостановлена. Нефтепромысловый трубопровод, ведущий от месторождения, рассчитан на 2 млн тонн в год, в то время как в настоящее время добывается менее 300 тысяч в год, инфраструктура практически не используется», — рассказал Семка.

Кроме того, по его словам, снижается качество добываемой нефти, в ней растет содержание воды. Вице-губернатор также добавил, что прогнозы ученых относительно новых нефтяных месторождений в регионе не оправдались.

Верх-Тарское нефтяное месторождение было открыто в 1970 году. Промышленную добычу АО «Новосибирскнефтегаз» (входит в ГК «Нефтиса») начал вести там с 2000 года. Месторождение относится к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Добываемая там нефть по своим свойствам была очень близка к марке Brent. В ней было минимальное количество примесей.

