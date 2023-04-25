В центре Москвы на месте бывшего KFC открылся первый ресторан Rostic’s

Первый ресторан быстрого питания Rostic’s открылся в Москве рядом со станцией метро «Маяковская» на Тверской-Ямской улице.

Как сообщили сотрудники заведения, посетители смогут попасть в него в 17:00, передает ТАСС.

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Генеральный директор компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская, рассказала агентству, что 40 точек Rostic’s на месте KFC откроются к майским праздникам в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, еще 26 ресторанов начнут работать до конца мая в Подмосковье.

После начала спецоперации американская Yum! Brands, владеющая сетью KFC, объявила об уходе из России. На минувшей неделе, 17 апреля, стало известно, что компания завершила сделку по продаже своего бизнеса, новым владельцем активов стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Главным условием сделки был ребрендинг точек. Сеть получила название Rostic’s — под этим брендом KFC пришла в Россию в начале 2000-х.

По словам совладельца «Смарт Сервис» Константина Котова, на данный момент о ребрендинге удалось договориться с 2/3 ресторанов сети. Новые точки не смогут использовать названия «Твистер» и «Боксмастер» — они закреплены за KFC. Вместо них в меню будут «Шеф-ролл» и «Ростмастер», передает РБК.

Компания планирует перевести под бренд Rostic's все рестораны сети за полтора года. Котов отметил, что если кто-то из франчайзи не захочет производить ребрендинг, они смогут продолжить работу как KFC, однако открывать новые рестораны под старым брендом уже нельзя.