План Европы по замене российского газа ветровой энергией провалился

Планы Брюсселя быстро построить как можно больше ветровых ферм в море и других водоемах, где скорость ветра обычно больше, чем на суше, чтобы компенсировать отказ от российского газа и снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, провалились. Подрядчики не успевают вовремя выполнять заказы, считают экономисты Orsted A/S, крупнейшего европейского производителя ветровой энергии в море.

Неутешительный прогноз ветрового оператора был озвучен после встречи европейских лидеров в Бельгии 24 апреля, на которой они договорились превратить Северное море в хаб по производству чистой энергии. Почти год назад ФРГ, Бельгия, Нидерланды и Дания договорились ускорить строительство ветровых ферм в море, чтобы к 2030 году они вырабатывали 65 ГВт электроэнергии. Это приблизительно в пять раз больше, чем мощность ветровых ферм сейчас. Великобритания дополнительно планирует построить ветровые фермы мощностью еще 50 ГВт.