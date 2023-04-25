План Европы по замене российского газа ветровой энергией провалился

Планы Брюсселя быстро построить как можно больше ветровых ферм в море и других водоемах, где скорость ветра обычно больше, чем на суше, чтобы компенсировать отказ от российского газа и снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, провалились. Подрядчики не успевают вовремя выполнять заказы, считают экономисты Orsted A/S, крупнейшего европейского производителя ветровой энергии в море.
Неутешительный прогноз ветрового оператора был озвучен после встречи европейских лидеров в Бельгии 24 апреля, на которой они договорились превратить Северное море в хаб по производству чистой энергии. Почти год назад ФРГ, Бельгия, Нидерланды и Дания договорились ускорить строительство ветровых ферм в море, чтобы к 2030 году они вырабатывали 65 ГВт электроэнергии. Это приблизительно в пять раз больше, чем мощность ветровых ферм сейчас. Великобритания дополнительно планирует построить ветровые фермы мощностью еще 50 ГВт.
«В числе прочего меня тревожит то, что мы действуем недостаточно быстро,- рассказал в интервью глава Orsted Расмус Эррбо.- Мы не успеем сделать все намеченное к 2030 году».
Эррбо прав: пятерка стран, участвующих в проекте, сильно отстает от графика. Согласно анализу BloombergNEF, они построят к концу десятилетия ветровые фермы мощностью лишь ок. 88 ГВт, т.е. на 25% меньше поставленной цели.
Несмотря на все усилия политиков ускорить строительство проблемы возникли с финансированием. В прошлом году, например, по данным WindEurope, не было принято ни одного окончательного инвестиционного решения по строительству новых ветровых ферм в море.
В этом году ситуация с финансированием несколько улучшилась, появились инвестиции. Однако для выполнения поставленных задач необходимо, чтобы все фермы до единой начали работать строго в установленные сроки. Между тем, это представляется, по крайней мере, сейчас трудновыполнимой задачей.
Неясная ситуация, к примеру, с ветровой фермой Hornsea 3, которую строит у восточного побережья Англии. Orsted предупредила, что строительство огромной фермы со сметой 10 млрд долларов, возможно, придется заморозить из-за резкого роста цен на электроэнергию, которые значительно превышают согласованную в контракте цену продажи электричества.
Кроме британского проекта, Orsted пытается обеспечить окончательное инвестиционное решение по польским проектам Baltica 2 и 3 мощностью 2,5 ГВт, которую она строит вместе с польской компанией PGE Polska Grupa Energetyczna SA.
«Мы полны решимости довести проекты до конца,- заявил Эррбо.- Мы работаем 24 часа в сутки».
В будущем, высказал пожелание Расмус Эррбо, он хотел бы отказаться от контрактов на продажу электроэнергии с правительствами в пользу контрактов с частными компаниями. Выгода очевидна: такие контракты помогли Engie и EDP инвестировать на прошлой неделе крупные средства в строительство крупной ветровой фермы у берегов Англии.