Владимир Ефимов: каждый второй офсетный контракт в Москве заключен с резидентом технополиса

Пять из десяти офсетных контрактов, которые власти Москвы заключили, начиная с 2017 года, реализуют предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Совокупный объем их инвестиций достигает 11,7 млрд рублей, сообщил 25 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории столичной особой экономической зоны расположатся пять производств, которые в рамках офсетных контрактов будут выпускать продукцию для нужд города. Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные – медицинских изделий. Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 млрд. рублей», – сказал Владимир Ефимов.

Как уточнил вице-мэр, два завода уже начали отгрузку продукцию для нужд города в рамках офсетов: это «Гемамед» (выпускает в «Печатниках» выпускает изделия для пациентов со стомой) и «Биокад» (препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний на площадке «Алабушево»). Там же, в «Алабушеве» расположен фармзавод компании «Р-Опра»: с этим предприятием власти Москвы заключили офсет на выпуск препаратов для терапии онкологических, психиатрических, ревматологических заболеваний, а также астмы.

«Два офсетных контракта с предприятиями ОЭЗ "Технополис Москва" заключены в первом квартале этого года, — отметил руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики города Москвы Владислав Овчинский. Он дополнил, что одна из этих компаний, «Вип Камилла», наладит производство абсорбирующего белья для взрослых. В свою очередь, власти столицы будут закупать эту продукцию в течение 10 лет. В свою очередь, фармпредприятие «Велфарм» будет производить лекарственные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН).

«Офсетные контракты не только позволяют экономить бюджетные средства, но и являются драйверами для развития промышленности и создания новых рабочих мест. Инвестиционные контракты со встречными обязательствами доказали свою эффективность, их механизм необходимо использовать, и резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" готовы к расширению этой практики», – подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Напомним, офсетный контракт представляет собой механизм инвестиций в обмен на госзаказ. По его условиям, компания обязуется наладить производство продукции, нужной региону, а власти гарантируют ей госзакупки продукции на протяжении нескольких лет по определенной цене.

Москва в 2017 году первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. В этом году город планирует объявить еще несколько таких конкурсов.

ОЭЗ столицы занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резиденты технополиса пользуются налоговыми льготами. По официальным данным, производственные корпуса занимают 550 тыс. кв. м, а объем инвестиций в локализацию предприятий превышает 87 млрд. рублей.