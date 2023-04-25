Внести свой вклад в экологию: Москва выпустит зеленые облигации для населения

Правительство Москвы выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в экологические проекты столицы, в частности, в замену дизельных автобусов электробусами. Размещение облигаций объемом 2 млрд рублей стартует в конце мая на финансовой платформе биржи города «Финуслуги», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры», — цитирует пресс-служба мэра Москвы Ефимова.

В Департаменте финансов столицы уточнили, что облигации для населения — особый вид ценных бумаг, которые могут купить только физлица. Приобретая зеленые облигации, граждане не рискуют потерять свои деньги, так как бумаги не обращаются на бирже и не теряют в цене. Привлеченные от размещения облигаций средства власти города намерены направить на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы, чтобы сделать столицу «более здоровой и комфортной для жизни». Именно это желание, как подчеркнули в мэрии, является основной причиной выпуска этих облигаций, так как бюджет Москвы и так «достаточен для реализации проектов развития».

«Зеленые облигации Москвы для населения — надежный и выгодный финансовый инструмент. Процесс приобретения ценных бумаг будет максимально простым и удобным, без комиссии и посредников — прямо на платформе “Финуслуги” Московской биржи. Купив облигации, жители не только получат стабильный инвестиционный доход, но и внесут вклад в улучшение экологии в столице», — отметила руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

