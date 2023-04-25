Военный эксперт призвал нацелить российские «Цирконы» на Берлин, Париж и Лондон

Россия в ответ на возможное появление американского комплекса Dark Eagle ("Тёмный орёл") в Германии должна разместить на западе нашей страны гиперзвуковые ракеты «Циркон» с прицелом на столицы государств, входящих в НАТО.

Об этом в интервью НСН заявил военный эксперт Владимир Прохватилов. По его словам, действия Вашингтона подталкивают Москву выйти из моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, так как США не соблюдают договорённости уже давно.

«Нужно размещать "Цирконы" на западных границах вне досягаемости украинских ракет, – подчеркнул он. – На расстоянии, на котором мы можем поразить столицы стран НАТО – Берлин, Париж, Лондон и Варшаву.

Как пояснил эксперт, гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить. При этом размещать «Цирконы» на земле гораздо дешевле, чем на корабле.

«Условно говоря, ракета сама стоит 200 млн руб., а корабль – 300 млн, наземный комплекс стоит вообще копейки. Можно начать размещение и других ракет, у нас их достаточно», – резюмировал Прохватилов.

Как ранее писал «Эксперт», директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва сильно опередила Вашингтон в разработке и постановке на вооружение передового гиперзвукового оружия; попытки США изменить эту ситуацию пока не дают видимых результатов.