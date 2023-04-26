Акции дня: бумаги ВТБ растут на допэмиссии

Лучше рынка на Мосбирже торговались акции компании «Норникель» по итогам сессии в среду, 26 апреля. Котировки поднялись на +4,96% до 0,021 руб. за штуку.

Трейдеры покупали акции на фоне новостей о допэмиссии акций на сумму 93 млрд рублей для привлечения нового частного капитала в банк. Регистрацию допэмиссии ожидают в конце мая - в самом начале июня.

Дополнительным фактором для роста стали прогнозы по ипотеке на 2023 год. «В ВТБ, тем временем, спрогнозировали увеличение выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года вдвое, до 2,8 трлн руб., а за весь 2023 год ждут рекордных объемов ипотеки и автокредитов при увеличении розничного кредитования в РФ в целом в этом году на 17%. Кроме того, ВТБ до конца апреля намерен запустить онлайн-банк в VK Мессенджере, позволяющий совершать большинство популярных операций внутри социальной сети», - прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,25 % до 2620,33 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,28% до 1011,06 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:35 мск составила 80,37 долларов за баррель (-0,48%). Российская валюта слабела– 82,11 руб. за доллар.