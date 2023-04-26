S&P 500: банковская резня бензопилой

Так стремительно, как вчера, в прошлый раз акции в США падали в марте – в разгар банковского кризиса. Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник потерял 1,02%, S&P 500 – 1,58%, а Nasdaq Composite – 1,98%.

За более чем месяц американские власти сделали все, чтобы создать видимость нормализации ситуации, залив проблемные банки ликвидностью и заметя неудобные факты под ковер. Но обвал все равно приключился по той же причине, что и в марте – из-за опасений развития банковского кризиса.

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И в падении, естественно, лидировали акции банков и их индексы: KBW Bank рухнул на 3,44%, Nasdaq Bank – на 3,71%, а KBW Regional Banking – и вовсе на 3,92%. При этом два последних, включающие в себя мелкие банки, упали до минимумов с пандемийного 2020 года.

Это тоже было естественно, ведь именно мелкие и средние региональные банки США вчера вновь попали под особое подозрение.

Виновником этого стал многострадальный First Republic Bank, который имел все шансы рухнуть еще в марте вместе Silicon Valley и Signature, но, в отличие от них не был закрыт, а, напротив, получил денег от ФРС. Позднее консорциум крупных банков с подачи властей положил на его депозиты $30 млрд и многие посчитали, что вопрос закрыт.

Это не помешало акциям First Republic Bank рухнуть за март на 88,6%, но в последние дни публика настолько успокоилась на его счет, что к вечеру понедельника их прирост в апреле составлял 14,4%. При этом от минимума прошлой недели они прибавили 27,4%. Вчера стало очевидно, что это были пустые надежды.

Отчетность показала, что с депозитов First Republic в I квартале ушло примерно $102 млрд – около 58% от того, что было в конце прошлого года. В результате, несмотря на внесенную крупными банками сумму, они упали со $176,43 млрд до $104,47 млрд.

Про банк с такой динамикой показателей говорят: «не жилец». Тем более что многие активы, создававшиеся во времена низких ставок, сейчас стоят куда дешевле, чем указано в балансах.

При этом Bloomberg вчера сообщило, что проблемный банк в поисках спасения намерен продать долгосрочные ипотечные кредиты и облигации на сумму до $100 млрд. На бумаге сумма активов First Republic на 31 марта составляла $233 млрд, включая кредиты на $173 млрд и инвестиционный портфель в $35 млрд.

Можно ли их сейчас – да еще и в спешке – реализовать хотя бы за полцены, имеют представление только инсайдеры. Неудивительно, что акции First Republic вчера потеряли 49,38%. От своего исторического максимума они упали уже на 96,4%.

Но и другие американские банки имеют схожие проблемы – от активов, ставших токсичными на фоне подъема ставок, до оттока средств клиентов. Последний в этом сезоне отчетности демонстрировали не только региональные, но и самые крупные банки. Потеря 1-5% депозитов случилась у многих, но есть и цифры, превышающие 10%. Увеличить их в разы, как показывает пример First Republic, можно очень быстро – достаточно новостей о падении акций банка.

А те, в том числе и поэтому, в отдельных случаях посыпались очень заметно. Так, акции Texas Community Bancshares и Cambridge Bancorp потеряли более 15%, Carver Bancorp – свыше 10%, Northern Trust Corporation и PacWest Bancorp – около 9%. Рынок ищет слабое звено.

Но сезон отчетности вернул вчера на рынок и страхи рецессии. Их, с одной стороны, укрепляли перспективы дальнейшего сокращения кредитования на фоне банковского кризиса, а с другой – появились и новые приметы замедления экономики. Такие, например, как снижение прогноза выручки логистическим гигантом UPS.

Это обвалило его акции на 10%. Упали на 3% и бумаги конкурирующей FedEx. Рухнули акции грузоперевозчиков JB Hunt Transport services, XPO и Old Dominion Freight Line. Индекс Dow Jones Transport Average в итоге потерял 3,6% - это его самое большое падение за день с сентября.

При этом Conference Board, как по заказу, сообщила, что ее индекс потребительского доверия упал до 101,3 – самого низкого уровня с июля 2022 года. Аналитики ожидали, что тот останется на уровне 104.

«Инвесторам нужно потратить какое-то время и, руководствуясь здравым смыслом, скорректировать свои портфели с учетом того, что ‘мягкая посадка’ экономики в этом году – несбыточная мечта, – цитировал вчера Bloomberg главного рыночного стратега Miller Tabak + Co Мэтта Мэли. – Когда в последний раз существенное сокращение кредитования не приводило к рецессии? Ответ: никогда!».