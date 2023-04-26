Байден намерен снова «спасти» Америку

Джо Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 г. Во вторник в своем Twitter он опубликовал первый избирательный ролик, в котором заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Закадровый голос Байдена объясняет главный мотив участия в выборах– сражение за права американцев: «…4 года назад мы боролись за душу Америки, до сих пор боремся…это не время для смирения…поэтому я баллотируюсь на второй срок.»

Рейтинг президента остается на уровне 40-42%. По данным последнего опроса NBC News, 7 из 10 американцев не хотят, чтобы Байден и Трамп участвовали в выборах. Даже большинство избирателей-демократов (51%) выступают против кандидатуры нынешнего президента. Политический климат не благоприятствует и его коллеге по бюллетеню – вице-президенту Камале Харрис. Рейтинги последней не превышают 40%. Согласно The Los Angeles Times, уровень ее поддержки среди граждан в апреле 2023 г. ниже, чем у всех ее предшественников в аналогичный временной промежуток в XXI в. Сама Харрис также опубликовала обращение: «Это поворотный момент в нашей истории», - подчеркнула вице-президент.

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На сегодняшний день, Байден уже является самым старым президентом и кандидатом в истории Соединенных Штатов.

Стратегия и команда

Республиканцы-трамписты представлены в качестве основной угрозы американской демократии. Кадры, снятые во время штурма Капитолия 6 января 2021 г., а также отсылки к попытке «слонов» запретить аборты и объявить вне закона однополые браки – все это использовано в избирательном ролике Байдена как упрек любому республиканцу, готовому бороться за Белый дом в 2024 г.: «MAGA-экстремисты [отсылка к слогану Д. Трампа «Make America Great Again»] по всей стране готовятся отобрать наши права, уменьшить социальную помощь, одновременно снижая налоги для богатых…», - отметил Байден. Не отстала от главы государства и Камала Харрис, заклеймившая республиканцев ревизионистами и экстремистами: «Кандидаты в президенты от республиканской партии хотят откинуть страну назад. Мы этого не допустим.»

По всей видимости, администрация Байдена решила использовать ту же стратегию, что и во время промежуточных выборов 2022 г.: задействовать ценностный подход, аргументируя свою квалифицированность отсутствием реальной повестки у республиканцев. В ноябре прошлого года это сработало неплохо, однако на президентских выборах только апелляции к недостаткам и ошибкам противников может быть недостаточно. Кризис в американской экономике продолжает давить на кошельки, а главное – нервы избирателей. Согласно опросу NPR от 29 марта, большинство граждан (31%) считает экономические проблемы главным вызовом. Также Байден и демократы испытывают проблемы с латиноамериканским электоратом, заметная часть которого – 33% – поддерживает республиканцев. По данным NPR, разрыв в поддержке со стороны латиноамериканцев между демократами и республиканцами составляет 27% в пользу демократов (2022 г.), хотя еще в 2018 г. эта цифра достигала 40%. Латиноамериканцы – одна из самых быстрорастущих демографических групп в США, согласно PewResearch Center. Их голоса необходимы для победы в таких важных колеблющихся штатах, как Аризона, Флорида и Джорджия.

Разрабатывать стратегию по минимизации этих проблем в рамках президентской кампании придется Джулии Чавес Родригес, которую совсем недавно назначили главой избирательного штаба Байдена. Назначение не случайно, ведь она отвечает за межправительственную связь: контакты Белого дома с губернаторами, мэрами и т.д. Кроме того, не последнюю роль играет тот факт, что она является внучкой известного американского правозащитника мексиканского происхождения Сезара Чавеса. Вместе с Чавес, кампанию будут координировать Анита Данн (работала в избирательном штабе Обамы в 2008, 2012 гг. и Байдена в 2020 г.), Майк Донилон и Стив Риккетти (работали на кампанию Байдена в 2020 г.). Донилон является одним из наиболее опытных политических консультантов, так как разрабатывал избирательные стратегии не только на федеральном, но и неоднократно на местном уровне.

Не один в поле воин?

Обычно действующий президент автоматически получает номинацию своей партии. Возможны исключения в виде нескольких «бунтовщиков», но последние всегда остаются биты. В свое время даже Рональд Рейган проиграл в битве за номинацию не особо популярному Джеральду Форду. Вот и на этот раз шансы противников Байдена из рядов однопартийцев остаются крайне низкими. Пока что, их двое: писательница Марианна Уильямсон и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший. Ни один из них не обладает необходимым политическим ресурсом для победы на праймериз, не говоря уже о президентских выборах. Даже Роберт Кеннеди считается парией внутри демпартии, несмотря на родство с одной из самых могущественных политических династий в истории США. Ожидать серьезного пополнения в рядах альтернативных демократов не стоит. Внутрипартийная дисциплина у синих довольно стабильная и эффективная. Никто не может гарантировать, что условному (или не очень) Берни Сандерсу не придет в голову попытать счастье, но силу административного ресурса никто не отменял.

Особенно это актуально перед лицом угрозы нового президентского срока Трампа, который пока что является основным кандидатом от республиканской партии. Участие экс-президента – один из основных факторов, повлиявших на решение Байдена. Последний и его окружение уверены, что повторная схватка с Трампом гарантирует демократам победу. Доля правды в этих мыслях есть. Большая часть демократического электората не хочет голосовать за Байдена, но она готова его поддержать только ради того, чтобы не допустить возвращения Трампа в Белый дом. Не случайно Трамп остается основным пугалом в арсенале администрации.

В то же самое время, все еще актуален риск вовлечения в президентскую гонку губернатора Флориды Рона Десантиса. Согласно опросу Quinnipiac от 29 марта 2023 г., избиратели отдали предпочтение на потенциальных выборах ему, вместо Байдена. Однако Десантис сам находится в затруднительном положении. Axios сообщает, что после выдвижения обвинений со стороны прокураторы Трамп начал резко опережать Десантиса по популярности среди республиканцев. Если в конце декабря 2022 г. губернатор Флориды лидировал с отрывом в 14% (52% против 38%) по некоторым опросам, то сейчас он отстает от экс-президента на 13% (51% против 38%). Кроме того, демократы полагают, что даже в случае номинации Десантиса Трамп оттянет у него значительное количество голосов, что поможет Байдену вырваться вперед.

Реакция

Решение президента идти на второй срок встречено ажиотажем: одна часть политического спектра выразила свою поддержку, другая резко раскритиковала.

Сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок заявил: «Мы до сих пор находимся в состоянии борьбы за душу нашей страны, и я горд поддержать Джо Байдена и Камалу Харрис в этот судьбоносный момент, потому что я знаю, они продолжат работать на развитие Джорджии и всей страны в целом. Джорджия с вами!». Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер также высказался в поддержку главы государства: «В должности президента Джо Байден достиг исторического прогресса. Я рад поддержать его и Камалу Харрис». Удивительно сдержанно встретил новость противник-однопартиец Байдена Роберт Кеннеди-младший: «Я знаю Джо Байдена на протяжении многих лет, он мне нравится…но мы по-разному смотрим на фундаментальные проблемы…буду рад обсудить это с ним на дебатах…приглашаю его в новую эру уважительного диалога…». Свои пять копеек вставил и Илон Маск. Напрямую новость о вступлении Байдена в президентскую гонку он не комментировал, но ответил на твит Кеннеди: «Вы и другие кандидаты заслуживаете эту возможность». Кажется, миллиардер намекнул на нечестность процесса праймериз.

Разумеется, республиканцы тоже решили поучаствовать в дискуссии. «Джо уже доказал, что является худшим президентом в истории…» - заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Не остался в стороне и спикер палаты представителей Кевин Маккарти: «Знаю, что президента Байдена сегодня заботит его собственное политическое будущее, но ему лучше сосредоточиться на будущем Америки». Ну и, конечно же, Дональд Трамп не упустил возможность в очередной раз задеть своего преемника: «…непостижимо, что Байден даже задумывается о переизбрании…обещаю, когда во время дебатов буду сравнивать наши достижения, они [дебаты] обернутся ночным кошмаром для радикальных демократов…Наш удел – величие, их – провал».