В БРИКС хотят вступить еще почти два десятка государств

Межгосударственное объединение, названное по названиям пятерки входящих в него стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, становится все более популярным. Стать членами БРИКС хотят сейчас 19 стран: Иран, Аргентина, Алжир, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Индонезия и другие государства.

Организационные вопросы наверняка будут обсуждаться на очередном, 15-м саммите, который состоится в августе в ЮАР. 2-3 июня на свою встречу для подготовки саммита соберутся в Кейптауне главы внешнеполитических ведомств пятерки. Они тоже будут обсуждать расширение союза, заявил в интервью посол ЮАР в БРИКС Анил Суклал, по словам которого официально изъявили желание стать членами БРИКС 13 стран и еще 6 – неофициально.