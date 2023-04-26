В БРИКС хотят вступить еще почти два десятка государств

Межгосударственное объединение, названное по названиям пятерки входящих в него стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, становится все более популярным. Стать членами БРИКС хотят сейчас 19 стран: Иран, Аргентина, Алжир, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Индонезия и другие государства.
Организационные вопросы наверняка будут обсуждаться на очередном, 15-м саммите, который состоится в августе в ЮАР. 2-3 июня на свою встречу для подготовки саммита соберутся в Кейптауне главы внешнеполитических ведомств пятерки. Они тоже будут обсуждать расширение союза, заявил в интервью посол ЮАР в БРИКС Анил Суклал, по словам которого официально изъявили желание стать членами БРИКС 13 стран и еще 6 – неофициально.
«Будет обсуждаться (на встрече) расширение БРИКС и то, как это будет происходить,- сообщил южноафриканский дипломат.- 13 стран формально попросили принять их и еще 6 попросили об этом неформально. Мы получаем заявки на вступление каждый день».
Полного списка двадцатки стран, желающей вступить в БРИКС, нет. Анил Суклал назвал только упомянутые выше страны и добавил, что в союз хотят вступить две страны из Восточной Африки и одна из Западной Африки.
Обсуждение расширения союза инициировал в прошлом году Пекин, председательствовавший в нем на ротационной основе. За 17 лет существования БРИКС расширялся лишь однажды – в 2010 году, когда в него была принята ЮАР. Тогда же к названию пришлось добавить букву «С».
Китай, вторая экономика планеты, по мнению Bloomberg, больше всех хочет расширения БРИКС, чтобы превратить его в противовес доминированию развитых стран в ООН. Bloomberg также пишет о некоторой тревоге остальных членов БРИКС в отношении его расширения. Они опасаются ослабления своего влияния, что вполне может произойти при расширении. Особенно, если в союз будут приняты близкие союзники Китая. Здесь стоит напомнить, что ВВП Китая более чем вдвое превосходит ВВП остальных четырех членов, вместе взятых.
Кроме расширения, главы МИД, кстати, подтвердившие свое участие во встрече, обсудят горячие точки, включая Судан.