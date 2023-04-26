Депозитарий Казахстана отделит счета россиян и белорусов от других клиентов

Центральный депозитарий Казахстана (KCSD), который является ключевой инфраструктурной организацией финансового рынка республики, по требованию международных организаций приступит с 1 мая к сегрегации (принудительному отделению) счетов граждан России и Белоруссии от счетов других клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе KCSD.

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«С мая 2023 года Центральный депозитарий приступает к сегрегации финансовых инструментов, держателями которых являются граждане Российской Федерации и/или Республики Беларусь, или юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации и/или Республике Беларусь, на имена которых открыты брокерские счета казахстанскими депонентами Центрального депозитария», — говорится в сообщении депозитария.

Ранее казахстанский инвестиционный банк Halyk Finance сообщил о получении письма от Казахстанской фондовой биржи (KASE), в котором говорится о необходимости сегрегации счетов россиян и белорусов на уровне KCSD, а именно по ценным бумагам, номинированным в валюте, отличной от тенге, и по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream.

«Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы полностью соблюдаем и требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков», — объяснила на брифинге председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.