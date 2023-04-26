Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась еще на 0,2%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 апреля составила 9,5%. Показатель снизился на 0,2% с 1 марта, на 1,2% — с начала года и на 8,2% — с апреля 2022-го. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало апреля составил 1,757 трлн рублей, сократившись за месяц на 9 млрд рублей (с 1,766 трлн рублей), при общем объеме рынка в 18,456 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 216 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 10,6% с сентября 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

