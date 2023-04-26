Эксперт: народные «зеленые» облигации Москвы - надежный инвестпродукт для граждан

Правительство столицы выпустит «зеленые» облигации для населения, которые помогут инвестировать в экологические проекты. Размещение стартует в конце мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Как считают эксперты, такой инструмент инвестирования надежен и будет востребован.

Всего будет размещено облигаций на 2 млрд рублей сроком обращения два года, уточнил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Купонный доход будут выплачивать раз в квартал, а процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения.

«Во-первых, зеленые облигации представляют собой надежный инвестиционный инструмент для физических лиц. Государственные облигации Москвы уже доказали свою надежность на рынке, а зеленые облигации только усиливают этот фактор. Во-вторых, зеленые облигации также способствуют привлечению дополнительных средств в экологические проекты и программы развития города. Таким образом, зеленые народные облигации Правительства Москвы являются не только выгодным, но и надежным инвестиционным продуктом», - прокомментировал член МРО «Деловая Россия», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко.

По мнению председателя комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опора России» Егора Диашова, выпуск Москвой «зеленых облигаций» имеет три предпосылки для успеха. «Прежде всего, сегодня свободные средства имеет поколение 30-40 летних. Оно не готово пассивно держать деньги на депозите, хочет управлять своими деньгами и понимать, что именно финансируется за счет частных инвестиций. Для них облигации – это востребованный финансовый продукт, а тем более облигации, гарантированные государством. Кроме того, поколению тридцатилетних близка экологическая повестка, для них важно, что средства пойдут на реализацию городских экологических проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта», - сказал он.

Москва - первоклассный заемщик, поэтому инвестирование свободных средств в городские облигации может заинтересовать жителей, считает член Общественной палаты столицы, президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Москва планирует новый выпуск зеленых облигаций, привлеченные средства от которых пойдут на реализацию экологических проектов в городе. Напомним, что средства первого выпуска зеленых облигаций использовались на экологичные транспортные проекты. Жители смогут помочь улучшить свой город», - считает она.