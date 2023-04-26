Эксперты сообщили о рекордно высокой готовности российских компаний инвестировать

Инвестиционные планы российских промышленных предприятий в апреле оказались на максимальном с 2012 года уровне.

Об этом пишет РБК, изучившее материалы лаборатории Института Гайдара. Индекс инвестиционных планов промышленных предприятий, отражающий соотношение позитивных и негативных ожиданий в этой сфере, практически вышел на досанкционный уровень 2021-го — начала 2022 года, отмечают эксперты. Это свидетельствует о том, что компаний, готовых вкладываться в основной капитал, заметно больше тех, кто инвестировать не планирует.

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Баланс инвестпланов предприятий, который определяется как разница между долей позитивных и негативных прогнозов, в этом месяце достиг 20 пунктов (индекс может меняться от минус 100 до плюс 100 пунктов, поясняет агентство), при том что еще в марте он составлял 3 пункта, говорится в отчете института. Уточняется, что в апреле зафиксировано не только максимальное за последние 11 лет значение, но и показатель, в два раза превышающий досанкционные уровни января—февраля прошлого года.

Завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло отмечает, что российская промышленность избавилась от «инвестиционного пессимизма» только в феврале 2023 года: значение индекса вошло в положительную зону впервые с того же месяца 2022-го. Главным препятствием для инвестиционной деятельности в текущем году большинство компаний назвали высокие цены на оборудование и строймонтаж, а также «недостаток собственных средств» и «неуверенность в скором оживлении российской экономики». Тем не менее, сейчас налицо резкий прорыв в балансе ожиданий. «Подобная динамика инвестиционных планов российской промышленности выглядит совершенно логично в условиях исторически минимального навеса избыточных мощностей», — отмечает Цухло. Уточняется, что доля предприятий с незагруженными мощностями составила 9% — минимум за всю историю РФ.

По мнению заместителя директора центра развития ВШЭ Валерия Миронова, тенденция вполне закономерна, поскольку компаниям необходимо удовлетворять спрос на продукцию в условиях ухода зарубежных производителей. «Пока были свободные мощности, предприятия не стремились инвестировать, особенно с учетом экономической неопределенности. Теперь появилась потребность в их наращивании, чтобы не уступать место на рынке китайским конкурентам», — указывает эксперт.

По данным Росстата, за 2022 год объем инвестиций в России вырос на 4,6% в реальном выражении. В номинальном выражении совокупные инвестиции составили 27,865 трлн руб. Показатель превзошел прогнозы Минэкономразвития, ожидавшего спада на 2%.