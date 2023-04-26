Вердикт аналитиков: Европа проиграла битву за газ

Авторитетная консалтинговая компания McKinsey & Co. нашла способ, как Европе избавиться от проблем с газом и не трястись от страха при приближении каждой зимы. Все очень просто и одновременно сложно: аналитики из McKinsey советуют европейцам снизить спрос на «голубое топливо» на 55 млрд м³, т.е. приблизительно на объем газа, который континент получал в лучшие годы из России по газопроводу «Северный поток 1». В противном случае европейцам придется жестко конкурировать с Азией за сжиженный газ (СПГ), которым они пытаются заменить дешевый трубный газ из России. Кроме этого, необходимо помнить о нависшей, как дамоклов меч, угрозе дальнейшего сокращения или вообще полного прекращения и многократно уменьшившихся в 2022 году поставок российского газа, который сейчас продолжает поступать через территорию Украины в объеме 30-40 млн м³ в день. Полное прекращение поставок российского газа в Европу лишит европейцев приблизительно 25 млрд м³, по расчетам аналитиков McKinsey. Восстановление спроса на газ в Азии (в первую очередь, конечно, в Китае) заберет еще 35 млрд м³. Ну и наконец, на 15 млрд м³ может повысить спрос Европы на газ холодная погода в конце этого года.

В прошедшую зиму европейцы, которых многие аналитики и экономисты считали слишком изнеженными и привыкшими за последние десятилетия к комфортной жизни, показали, что они могут терпеть и экономить ресурсы. Еврокомиссия поставила задачу сократить потребление газа на 15%, но европейцы ее перевыполнили и сократили потребление на 18%. Однако терпение и возможности экономить тоже не безграничны. Анализ показывает, что более половины европейской промышленности, а именно 57% больше не в состоянии снижать потребление газа при продолжении работы в течение двух последующих лет. Придется вводить нормирование, что еще больше ослабит и без того изрядно просевшую в прошлом году из-за энергетического кризиса экономику Евросоюза.