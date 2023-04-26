Генетический рывок: медики изрядно встряхнули Мосбиржу

«Генетико» – одна из крупнейших компаний, оказывающих медико-генетические услуги, в том числе внедряя инновационные методы диагностики и лечения. Конечным бенефициаром компании является основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) Артур Исаев.

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Последние три года компания была убыточной: в 2020 году балансовый убыток составил 48,7 млн руб, в 2021 – 136 млн руб., в 2022 – 78 млн руб. В течение минувших пяти лет выручка колебалась в диапазоне от 312 до 400 млн руб, приводят данные аналитики БКС.

На первый взгляд, такие результаты не должные были вызвать восторга у инвесторов, но это утверждение было бы справедливо, если бы рассматривалась производственная компания. «Генетико» стоит относить к сектору молодых инновационных компаний, для которых убыточность является нормальным явлением. Инвесторы же ждут от таких эмитентов взрывного роста выручки и капитализации в случае разработки какого-то уникального препарата или технологии, а также выхода на новый рынок.

Именно для дальнейшего развития компании понадобились деньги, и она решила получить их путем проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Согласно сообщению компании, средства планируется направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний (редких заболеваний, от английского orphan – беспризорный, сирота).

Компания выставила на продажу 10 млн акций или 12% от капитала компании по цене 17,88 руб. за штуку. Причем, продавались акции допэмиссии, а не доля текущих акционеров.

Проведение IPO за счет допэмиссии, а не «откэшивания» текущих акционеров всегда позитивно для эмитента. Потенциальные инвесторы трактуют такую схему так: акционеры верят в будущее своего бизнеса и не намерены из него выходить.

Московская биржа включила акции «Генетико» в сектор «Рынок инноваций и инвестиций», который и был изначально создан для продвижения инновационных компаний с большим потенциалом роста. Для инвесторов это интересно тем, что при владении акциями компаний этого сектора сроком более года полученная прибыль выводится из-под налогообложения.

Прием заявок на акции «Генетико» состоялся на Мосбирже вчера. Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, компания продала акции по 17,88 руб. за штуку и получила свои желаемые 178,8 млн руб. Причем, как отмечается в сообщении эмитента, все заявки удовлетворены в объеме не менее 30%, а заявки до 100 тыс. рублей – полностью. Таким образом, уже вчера было понятно, что спрос на акции «Генетико» явно выше предложения. Это привело к тому, что сегодня, когда начались вторичные торги бумагой, их котировки с открытия гэпом взлетели на 40% и достигли «планки» в 25,032 рубля. Дальнейший рост бумаги сегодня ограничен правилами Мосбиржи.

Резкий рост «Генетико» в первые минуты торгов после появления на бирже не является какой-то аномалией, особенно при сильной переподписке книги заявок. Многие спекулятивно настроенные инвесторы участвуют в IPO именно с расчетом продать бумагу на 15–20% дороже в первый день торгов.

Но сегодня эмитент и организатор размещения – «Алор Брокер» – с лихвой отблагодарили инвесторов. Акции как вышли с утра «на планку», так и не думают от нее отступать. Таким образом, все, кто хотел зафиксировать 40-процентную прибыль за день, смогли это сделать.

Основной объем торгов пришелся на первый час, когда оборот составил 25,7 млн. руб. После этого обороты стали резко падать, и с 15 до 16 часов по Москве составили 366 тыс. руб. Это говорит о том, что желающих продавать бумагу практически нет, и завтра она с большой вероятностью продолжит рост.

Какие-то объективные причины для такого взлета бумаги выделить трудно. Возможно, инвесторы соскучились по IPO – размещение «Генетико» стало первым в этом году. Не исключено, что многие обратили внимание на «мать» «Генетико» – ИСКЧ, котировки которого с начала текущего года выросли без малого вдвое. Не исключено также, что эмитент и организатор просто недооценили бизнес.

Дальнейшую динамику «Генетико» предсказать пока сложно.

«Сектор здравоохранения на российском рынке представлен весьма узко, поэтому расширение списка бумаг этой отраслевой специализации, конечно же, приветствуется. У “Генетико”, на наш взгляд, хорошее будущее – с учетом ожидаемого в перспективе нескольких лет включения ее высокотехнологичных диагностических продуктов в ОМС. Вместе с тем, инвесторам стоит иметь в виду, что чем меньше эмитент – тем выше риски вложений», – прокомментировала «Эксперту» ситуацию аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

Аналитики БКС предупреждают: если покупать акции в долгосрочный портфель, то нужно быть готовым к высокой волатильности и резким ценовым всплескам – как с новостями, так и без. При этом устойчивый стабильный рост «Генетики» не гарантирован. Если посмотреть на акции ИСКЧ, то после IPO в 2011 году они 9 лет болтались в высоковолатильном боковике, и лишь в 2020 и 2021 гг. показали серьезный рост, составивший примерно 200% за год. Впрочем, в прошлом году компания потеряла почти половину заработанной капитализации, и лишь в апреле 2023 г. отбила эти потери.