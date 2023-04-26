Как проверить надежность контрагента?

Эта процедура называется проверкой контрагента, заказать каоторую можно у них. Она состоит из целого ряда этапов:
- Организация процедуры проверки. На предприятии издают соответствующий локальный акт, определяют критерии, которые подлежат рассмотрению, и назначают ответственных лиц.
- Электронная проверка. Сначала нужно воспользоваться вебсайтом ФНС (www.nalog.ru). На нем можно проверить потенциального партнера по названию, ОГРН либо ИНН. При его отсутствии в соответствующем реестре подписывать с ним договор не следует.
- Проверка юрлица по ИНН. Она доступна каждому желающему и выполняется онлайн с использованием баз данных, размещенных на сайте ФНС, а также различных реестров.
- Запрос документов, удостоверяющих правоспособность потенциального партнера и возможность выполнения им принятых на себя обязательств.
- Сохранение информации о потенциальном партнере с целью обоснования его выбора. Она включает в себя сведения о партнере, почерпнутые из всемирной паутины, деловую корреспонденцию и коммерческие предложения.
- Запрос в ФНС. Хотя относительно задолженности по налогам у партнера можно узнать через вебсайт ФНС, желательно подать запрос соответствующего содержания в территориальную инспекцию ФНС по месту его учета.
- Получение выписки из ЕГРЮЛ. Ее может предоставить сам потенциальный контрагент. Кроме того ее можно получить в ФНС. Данный документ подтверждает, что партнер состоит на госучете, а потому заслуживает доверия.
- Проверка банковских счетов. Они не должны иметь никаких ограничений и не должны быть заблокированными налоговиками.
- Заключение аудитора. От потенциального партнера можно получить ответ на запрос относительно возможного привлечения фирмы или ее главы к налоговой ответственности. Кроме того, можно запросить предоставление копии заключения аудиторов по бухгалтерской отчетности партнера за предшествующий отчетный год.
- Другие способы проверки. Наряду с получением данных о потенциальном контрагенте по всем вышеперечисленным вопросам нужно удостовериться в отсутствии у него счетов в банковских учреждениях с сомнительной репутацией, наличии у него готовности к выполнению пробного заказа, наличии всех требуемых условий для исполнения обязательств по договорам.