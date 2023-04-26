Количество фальшивых купюр значительно снизилось в России

В январе-марте в банковской системе России поддельных рублей было обнаружено почти на 63% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Из 3 тысяч поддельных денежных знаков 2 тысячи составили пятитысячные купюры. Фальшивых банкнот иностранных государств в первом квартале было выявлено всего 360 штук, что на 46% меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В I квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131). В отчетном периоде было выявлено 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные двухтысячные банкноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7)», — уточнили в ЦБ.

Кроме того, из оборота были изъяты 35 поддельных десятирублевых монет и 13 пятирублевых.

В I квартале были выявлены также 187 фальшивых евро, 170 поддельных долларов США, а также по одной подделке китайского юаня, украинской гривны и шведской кроны.

