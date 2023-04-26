Контроль в закупках – ФАС России о ключевых настройках системы

Система государственных и корпоративных закупок меняется под воздействием внешних факторов. Однако ее якорные принципы остаются: это конкуренция и открытость для поставщиков, стремление к прозрачности процедур, защита интересов добросовестных участников. В равной степени эти требования актуальны и для 44-ФЗ и для 223-ФЗ. Санкции и объективные требования научно-промышленной мобилизации привели к усилению роли государства в закупках. Требуются подробные разъяснения ФАС России, как действовать в новых условиях. Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» стал источником таких разъяснений.

Доля контрактов с единственным поставщиком в России выросла с 17% до 23% за 8 месяцев прошлого года. ФАС заметил эту проблему и обратил внимание собравшихся, что 46-ФЗ предусматривает право Правительства РФ и субъектов РФ самостоятельно устанавливать случаи и порядок осуществления закупок у едпоставщика. Эту меру поддержки вместе с правом менять существенные условия контракта под воздействием санкций правительство решило продлить на 2023 год. Но должен быть сохранен принцип твердой цены. Негативный сигнал заключается в том, что рост закупок у едпоставщика идет не по количеству контрактов, а по стоимости.

Ольга Горбачева, начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России отметила: «Значительный объем закупок в России стал неконкурентным. Существенно выросло количество обращений и внеплановых проверок в части закупок у единственного поставщика. Правоохранительные органы зачастую привлекают ФАС в качестве эксперта для правовой оценки (были ли основания для заключения контракта с едпоставщиком?). Стоит помнить, что со стороны контролирующих органов вопросов всегда меньше именно к тому заказчику, который выбрал конкурентную процедуру».

ФАС России добивается, чтобы регионы применяли методики обязательного обоснования закупок у единственного поставщика, подчеркнули на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Критериями являются «срочность» и «социальная значимость» закупок. Изменения существенных условий контрактов также должны иметь четкую причинно-следственную связь с этими двумя критериями.

ФАС обращает внимание на тенденцию снижения среднего количества поданных заявок на торгах в сравнении с 2021 годом (2,8 против 3,2).

Своим передовым опытом организации конкурентных закупок на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» поделилился представитель управления г. Москва. Здесь закупки стандартизировали. На этапе формирования документации (как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ) заказчику предлагают типовые комплекты документов, которые формируют документацию в несколько кликов. В общей сложности, конструктор типовой документации Москвы насчитывает уже около 400 комплектов документов. Они охватывают 80% закупок города. В их разработке обязательно участвуют представители ФАС России.

Степан Цуканов, начальник Управления контроля в сфере закупок Главного контрольного управления города Москвы сообщил: «На закупки, которые проводятся по стандартизированным документам, нет обоснованных жалоб. Как только у столицы стали появляться формы типовых документов, обязательные для использования, нарушений стало значительно меньше. Использование типового комплекта к предмету закупки является обязательным для заказчика. Он попросту не может сформировать документацию, не используя этот комплект. Если же в типовом комплекте заказчику чего-либо не хватает, – то для таких случаев предусмотрены механизмы внесения изменений в типовой комплект. Принимаются аргументированные предложения».

От других регионов РФ и от заказчиков четырех новых субъектов РФ зафиксирован запрос на типизацию документов. Такая потребность в регламентированных правилах могла бы частично быть удовлетворена за счет столичного опыта.

Также на Форуме отметили, что еще одной признанной проблема - непрозрачность корпоративного 223-ФЗ, которая затрудняет антимонопольный контроль.

В рамках этого закона преимущественно живет и работает российская промышленность, энергетика, научный сектор. Так, согласно актуальной статистике, объем закупок в России составляет около 13 трлн рублей по 44-ФЗ и более 24 трлн по 223-ФЗ. Эти средства нуждаются в антимонопольном контроле.

Значительная доля правоприменительной и образовательной повестки ФАС посвящена защите прав поставщика. По статистике, 40% необоснованных расторжений контрактов происходит по инициативе заказчика. Однозначной трактовки закона о закупках нет – поэтому поставщики совершают ошибки, попадают в РНП и под штрафы. Бизнес боится работать с государством, т.к не знает, как это делать, не знает о существовании льгот и спецпрограмм, не чувствует себя защищенным. Реальные производители страдают от действий перекупщиков.

ФАС отчиталась, что ей удалось добиться хороших результатов: Число «неквалифицированных» жалоб сократилось почти вдвое. С принятием ФЗ-360 и внедрением профессиональной предквалификации все жалобы оформляются через Единую информационную систему закупок (ЕИС), что позволяет обрабатывать их автоматизированном режиме.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Кроме яркой выставочной истории всегда большим вниманием и общественным резонансом пользуется тематическая дискуссионная часть – самый масштабный срез мнений и предложений профессионального сообщества по контрактной системе и правоприменительной практике в закупках.

Ожидаемое число участников: 5 000+.