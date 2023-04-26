Кудрин на основе анализа данных оценил, как маткапитал повысил рождаемость

Анализ больших данных убедил бывшего министра финансов РФ, экс-главу Счетной палаты, а ныне советника по корпоративному управлению «Яндекса» Алексея Кудрина в том, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографию в стране. В ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» он заявил, что за последние десять лет рождаемость в России выросла на 20% благодаря маткапиталу.

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«Вот анализ с применением разного комплекса методов анализа, не только анализа баз данных, но и данных рождаемости, смертности, переписи, микроданные, причем по специальным моделям, доказали даже мне, министру финансов, то, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране. Мы, наконец, вычистили все факторы, которые позволяют нам определить, что да, материнский капитал реально влияет на рождаемость. В течение 10 лет примерно на 20%», — цитирует агентство «Прайм» Кудрина.

Материнский капитал в рамках нацпроекта «Демография» начали предоставлять на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года эту меру поддержки распространили на первенцев. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго и последующего ребенка, если семья ранее не получала маткапитал.

