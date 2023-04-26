Медвежий рай: банкиры и аналитики продолжают дурачить публику

Акции First Republic Bank стали в этом году настоящим золотым дном для «медведей» – эти бумаги и сами падали так, что залюбуешься, и помогали наливаться деньгами другим «шортам». Все знали, что банк в марте столкнулся с набегом вкладчиков и уже тогда был почти не жилец. Иной давно бы принудительно закрыли – как это вышло с Silicon Valley и Signature – но этот, работавший со сверхбогатыми и влиятельными клиентами, власти США почему-то решили спасать.

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И как бы коррупционно этот проект ни выглядел, он надежно защищает от снятия с торгов акции First Republic, продлевая удовольствие тем, кто продал их в короткую. В марте эти бумаги, по данным ORTEX, принесли «медведям» почти $848 млн. ФРС тем временем предоставило банку экстренное финансирование, а затем помогла организовать размещение крупнейшими банками на его депозитах $30 млрд.

Но в понедельник вечером First Republic опубликовал отчетность, из которой следовало, что все это – мертвому припарки. Тем самым банк заодно позаботился и о том, чтобы март не прошел для хедж-фондов, «шортящих» эти акции впустую. Банк сообщил, что его депозиты упали до $104,47 млрд с $176,43 млрд в четвертом квартале. И это несмотря на $30 млрд, внесенных Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo и другими. Получалось, что из банка сбежало около $102 млрд – почти 58% от того, что было в конце года.

Аналитики, по данным FactSet, наивно ожидали, что у него на депозитах осталось $145 млрд. Это, впрочем, лишь отражение того, что многие то ли поверили в заявления властей о том, что все проблемы позади, то ли решили взять на себя миссию борцов с паникой. Так-то среди них встречались не только обладатели розовых очков, но и реалисты: разброс оценок был от $100 млрд до $206 млрд.

То, что банк при этом нарисовал прибыль выше ожиданий аналитиков, не впечатлило уже вообще никого. А вот естественные вопросы о том, совместима ли эта ситуация с продолжением бизнеса, возникали.

Банк, правда, распространил сообщение о том, что теперь у него с депозитами все в порядке. Ситуация, мол, уже стабильна, а то, что на 21 апреля у него оставалось только $102,7 млрд, связано с сезонностью.

На брифинге руководители банка сообщили о планах укрепления баланса, снижения расходов и сокращения 20–25% персонала. Но отвечать на естественные вопросы они не стали, завершив брифинг менее чем за 15 минут. Как заметил Reuters аналитик Janney Montgomery Scott Тимоти Коффи, лично ему это остро напомнило времена финансового кризиса 2008 года.

Уже на постмаркете акции First Republic рухнули, и с утра «медведи» оказались в солидном выигрыше. Как сообщал тому же Reuters управляющий директор подразделения прогнозной аналитики в S3 Игорь Дусанивский, падение на 33,9% принесло продавцам коротких позиций прибыль в $320 млн. Неудачный для них период, когда под воздействием сверхоптимистичной аналитики с Уолл-стрит розничные инвесторы начали скупать «очень дешевые» акции региональных банков, закончен. За предыдущие пять торговых дней одураченная публика задрала акции First Republic на 27%, но вчера по итогам дня они сложились вдвое, потеряв 49,38%.

Началась распродажа и других банков – особенно после сообщения Bloomberg о том, что First Republic пытался продать кредиты и ценные бумаги на сумму $100 млрд, чтобы реструктурировать свой баланс. Всем очевидно, что даже если это удастся, то ему придется признать колоссальные убытки. И также многие осознают, что проблемы, схожие с First Republic есть и у других банков.

SPDR S&P Regional Banking ETF и SPDR S&P Bank ETF упали вчера на 4% и 3% соответственно. Индекс KBW Bank потерял по итогам дня 3,44%, причем многие входящие в него акции потеряли от 4 до 10%.

Рухнули и европейские банковские акции. Банковский сектор в STOXX 600 упал на 2%. Акции UBS упали на 4,7%, а фондовый индекс Испании, благодаря падению на 6% банка Santander, показал худший день за месяц.

«Медведи», впрочем, потирают лапы.

