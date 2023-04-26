Минфин разместил классические ОФЗ на 60,5 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 60,459 млрд рублей при суммарном спросе в 86,058 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 48,3 млрд рублей с датой погашения в 2032 году и на 12,2 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, следует из информации на сайте ведомства.

Статья по теме: Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась еще на 0,2%

По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 48,267 млрд рублей при спросе 69,661 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 47,769 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 94,7509% от номинала, что соответствует доходности 10,64% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 94,7% от номинала, что соответствует доходности 10,65% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 12,192 млрд рублей при спросе в 16,397 млрд рублей. Выручка от размещения составила 9,149 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 72,2959% от номинала, что соответствует доходности 10,84% годовых. Цена отсечения — 72,2287% от номинала (доходность 10,85% годовых).