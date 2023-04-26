Минобороны РФ рассказало о боях в западной части Артемовска

Министерство обороны РФ представило новые данные о ходе специальной военной операции.

Как сообщается в сводке ведомства, российские штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска; подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.

За сутки потери противника на Донецком направлении составили около 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица L118 производства Великобритании. «Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении министерства.

На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Северск (ДНР); в районах населенных пунктов Торское и Червонопоповка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Возле Новоселовского (ЛНР), Масютовки и Крахмального (Харьковская область) пресечены действия четырех ДРГ, в районах сел Сладкое и Шевченко (ДНР) — еще двух.

«В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Средствами ПВО в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, информирует также Минобороны РФ.