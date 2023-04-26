Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 40 российских военных

Сорок российских военных вернулись из украинского плена в результате переговоров

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных бойцов в столицу для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих$ в начале марта сообщалось о возвращении 90 военных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что сегодняшний обмен пленными с Украиной состоялся по формуле «40 на 40», однако российская сторона передала Киеву четверых тяжелораненых военных сверх договоренности.