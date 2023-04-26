Россия оказалась далеко от катастрофы, которую предсказывали ее недоброжелатели — Мишустин

Экономика РФ уверенно восстанавливается; международные организации говорят о позитивной динамике для страны в предстоящие два года.

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Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе марафона «Знание», передает ТАСС.

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — сказал глава кабмина.

Премьер отметил, что Международный валютный фонд в апреле «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза».

Он подчеркнул, что инфляция в РФ по итогам 2022 года составила менее 12% вопреки прогнозам, согласно которым показатель должен был достичь 20%; в настоящий момент она находится на уровне менее 3%.

Мишустин напомнил, что год назад аналитики оценивали падение российского ВВП двузначными цифрами, однако «неизбежный» спад оказался «вполне умеренным». По словам председателя правительства, сокращение ВВП на 2,1% в минувшем году отвлекло часть ресурсов, но оказалось «далеко от катастрофы, которая, вероятно, виделась нашим недоброжелателям».