Москва поделится с регионами опытом развития экономики

Власти Москвы запустили новый коммуникационный проект, чтобы поделиться с регионами лучшими практиками развития экономики. Для этого запланирована серия выездных семинаров, первый из которых состоялся 26 апреля в Карелии.

Эксперты комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы встретятся с инвесторами и представителями администраций регионов. В ходе сессий они расскажут о конкретных инструментах развития экономики столицы и предложат варианты их адаптации.

Напомним, столица зачастую первой в стране тестирует новые механизмы развития города. Затем их дорабатывают и успешно внедряют, а итогом становится рост активности инвесторов и создание комфортных условий для ведения бизнеса. По официальным данным, на каждый рубль, вложенный правительством Москвы в развитие города, приходит три рубля частных средств. В результате большая часть бюджетных инвестиций в инфраструктуру окупается в течение 10-15 лет.

«Москва одной из первых начала применять различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и сегодня успешно привлекает средства инвесторов для реализации социально значимых проектов», — сказала первый замначальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова. В том числе, власти столицы заключили 6 концессионных соглашений, в ходе которых инвесторы возводят или уже построили нужные городу объекты: международный онкологический центр, Северный дублер Кутузовского проспекта, инновационная школа в Сколково, три объекта водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод, а также гостиница.

Еще один механизм ГЧП — офсетный контракт — также активно используется правительством столицы. На данный момент Москва подписала уже 10 офсетных контрактов, по которым предприятия будут поставлять лекарства, медицинские изделия и продукты питания для нужд города.

«В период, когда экономика страны активно адаптируется к работе в новых условиях, ценность уникального опыта по управлению и преумножению собственных ресурсов возрастает. Столичные специалисты всегда были открыты к диалогу с коллегами из других регионов, а теперь мы решили масштабировать эту практику», — пояснила Мария Дерунова.

Карелия стала первым регионом, где прошли экспертные семинары. Сессии посетили около 70 слушателей, включая представителей министерств республики, топ-менеджеров крупных компаний, банков и других организаций.

В число тем для обсуждения вошла программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, аналога которой в России сегодня нет. Напомним, сегодня в Москве вместо них строят современные производства, общественно-деловые объекты, жилье по программе реновации. Региону также презентовали портал поставщиков, с помощью которого госзаказчики закупают продукцию и услуги небольшого объема у малого и среднего бизнеса из 40 субъектов страны.

«Правительство республики Карелии всегда открыто к взаимодействию и обмену опытом с другими регионами страны. Темы, предложенные для обсуждения правительством Москвы, нам интересны. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству», — поделился министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев. Он напомнил, что в 2022 году инвестиции в основной капитал в республике составили 95,6 млрд рублей (что на 16,9 млрд больше, чем годом ранее).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и глава республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества на 2021–2025 гг. Она направлена на расширение экономического взаимодействия и укрепление двусторонних связей регионов в сфере здравоохранения, образования, культуры и промышленности. Документ также предусматривает обмен опытом по реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие в организации тематических мероприятий, сотрудничество по замещению импорта.