Нефть спровоцировала эмоциональную реакцию инвесторов

Рынок акций сегодня открылся ростом, пытаясь отыграть вчерашние потери. И ему удалось бы это сделать, если бы не очередной виток снижения нефти на вновь появившихся опасениях формирования мирового финансового кризиса.

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Поводом для этих страхов послужило обострение проблем в банковском секторе США. Вчера акции одного из некогда крупнейших американских банков First Republic Bank упали почти на 50%, сегодня они теряли еще около 30%. С начала года капитализация банка рухнула на заупокойные 95%. А главное, практически не осталось сомнений, что First Republic – далеко не последний в списке громких банкротств.

Впрочем, вполне возможно, что сегодня мы наблюдали больше эмоциональную реакцию нефтяных трейдеров. Проблемы банков будут увеличиваться с повышением ставки ФРС США, поскольку это приведет к снижению стоимости облигаций в портфелях банков и ухудшению их балансовых показателей. Вполне вероятно, что в связи с проблемами First Republic Bank, который находится на гране банкротства, Федрезерв повысит ставку на ближайшем заседании лишь на 0,25 п.п., а не на вдвое большую величину, как этого опасается сейчас рынок.

Но так или иначе, а весь эффект от добровольного и внепланового снижения странами ОПЕК+ объемов добычи нефти был съеден американскими проблемами. На страхах мировой рецессии нефть сегодня начала тестировать психологически важную отметку $80 за баррель, временами опускаясь ниже. Пока большинство аналитиков не ждет длительного закрепления котировок ниже этой отметки, но всем известно, что мнения экспертов меняется очень часто.

Под гнетом надвигающихся мировых проблем и перед приближающимися майскими праздниками Индекс Мосбиржи полегчал на четверть процента.

Из самых ликвидных акций наибольшие потери в 1,2% понесли бумаги «Норникеля». Эффект от намерения компании выкупить часть акций с рынка уже отыгран, дивиденды эмитента не обещают быть впечатляющими. Однако пытаться заработать на снижении бумаги очень рискованно, поскольку в любое время ГМК может увеличить объем скупки своих акций.

В число лидеров роста выбились акции ВТБ (+4,7%) и расписки «ВКонтакте».

«Акции ВТБ и VK пользуются повышенным интересом со стороны покупателей после появления новости о предстоящем в ближайшие дни запуске онлайн-платформы банка в мессенджере соцсети. Дополнительную поддержку котировкам ВТБ оказал прогноз группы, предполагающий увеличение объема ипотечного кредитования в первом полугодии почти вдвое, до 2,8 трлн руб., и рост выдачи потребительских займов на 17% до конца 2023-го», – поясняет в своем обзоре аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Новости не выглядят сильным среднесрочным драйвером для подъема обеих бумаг. Не исключено, что завтра по ним последует фиксация прибыли, как сегодня мы это увидели по акциям ритейлеров после двухдневного беспричинного опережающего рынок роста.

О том, что оптимизм инвесторов начал угасать, свидетельствует продолжение роста таких, считающихся защитными, бумаг, как МТС (+0,3%) и «Ростелеком» (+2,6%). Активно подбирали и транспортный сектор – «Совкомфлот» (+3,2%) и НМТП (+2,3%), доходы которых не слишком сильно зависят от динамики нефти.

Спекулянты же продолжают играть в отчетности. Сегодня они на 2,5% взвинтили цены на «Яндекс» в преддверии ожидаемой завтра публикации результатов за первый квартал. Аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин прогнозирует, что компания отразит существенный рост выручки и EBITDA за отчетный период. Если балансовые показатель «Яндекса» совпадут с прогнозами, или, тем более, окажутся хуже них, то по бумаге с большой вероятностью прокатится волна фиксации прибыли.

Курс рубля к доллару сегодня не изменился. Похоже, что «россиянин» нащупал шаткое равновесие в условиях сбалансированности притока валюты в страну и ее покупки. Спекулянты же боятся предпринимать какие-либо агрессивные шаги в ожидании вердикта РС США по ставке и грядущих майских праздников.

Если в ближайшие пару недель не случится геополитических потрясений, то уже во второй декаде мая рубль получит поддержку за счет выхода на торги экспортеров с отложенной продажей валюты. Но этот эффект может быть перечеркнут «ястребиными» действиями ФРС и соответствующим падением котировок основных экспортных товаров России.

