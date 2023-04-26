Нефть зависла между оптимизмом Востока и пессимизмом Запада

Публикация данных Американского института нефти (API) смогла остановить падение нефтяных цен, резко отреагировавших на публикацию отчетности американского First Republic Bank. Его котировки обвалились почти на 35%, а беспокойство о здоровье банковской сферы спровоцировало опасения по поводу возможной рецессии. Все это привело к тому, что нефть в середине марта подешевела на 12%, передает «Прайм».

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Отчетность First Republic Bank действительно оказалась весьма неприглядной: за первый квартал нынешнего года банк потерял депозитов на сумму более $100 млрд – с 176,43 млрд в четвертом квартале 2022 года до 104,47 млрд. И это при том, что First Republic получил дополнительную помощь на 30 млрд долларов в виде совокупных депозитов от американских банковских гигантов.

В результате под давлением опасений по поводу замедления глобального экономического роста и ужесточения финансовой политики ряда мировых ЦБ, которая может нанести ущерб спросу на энергоносители, нефть подешевела более чем на 2%. Неутешительные темпы восстановления экономики в Китае также усилили медвежьи настроения, равно как и признаки сокращения прибыли от переработки нефти, вызвавшие опасения, что нефтеперерабатывающие заводы сократят пропускную способность.

Между тем, отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США сократились более чем на 6 млн баррелей на прошлой неделе, превысив ожидания снижения на 1,7 млн баррелей. Это успокоило рынки, и нефть перешла к торговле в узком диапазоне.

Сейчас инвесторы ожидают широкий набор экономических данных из США, чтобы оценить состояние крупнейшего в мире потребителя нефти. В частности, отчитаются о доходах за первый квартал на этой неделе нефтяные гранды, включая Exxon Mobil и Chevron Corp.

Что касается России, то она продолжает держать нефтяной курс на Восток. Хорошие перспективы у поставок нефти в Индию, поскольку потребление там будет быстро расти на фоне сокращения угольной генерации, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя торгового представителя России в стране Евгения Гриву.

«Нефть, которая сейчас потребляется в год на уровне 250 млн тонн – и 85% ее является привозной – будет только возрастать, какие бы задачи индийское руководство ни ставило в плане снижения импорта. Уже к 2030 году фактически планируется удвоение потребления, то есть до 450–500 млн тонн в год. Важно понимать, что это хорошая перспектива для России», – заявил Грива на Национальном нефтегазовом форуме.

В свою очередь, торгпред России в Саудовской Аравии Станислав Янковец рассказал, что в 2022 году Россия существенно нарастила поставки нефтепродуктов в королевство – в основном, дизеля и мазута. Саудовская Аравия, сама являющаяся крупным производителем нефти, покупает в России нефтепродукты с дисконтом, а свои экспортирует на мировые рынки, пояснил он. По его словам, в прошлом году Саудовская Аравия закупила российские нефтепродукты на сумму 250 млн долл.

Янковец считает, что королевство можно использовать для дальнейшего экспорта российских нефтепродуктов в Африку и по другим направлениям.

На нефтяном рынке продолжается битва спроса с предложением

Рынок нефти на прошлой неделе консолидировался вблизи текущих уровней под влиянием пессимистичных настроений, связанных с растущей вероятностью наступления рецессии, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Стоимость сорта Brent колебалась в пределах 80,5–82,8 долл. за баррель, а сорта WTI – в пределах 76,8–79 долл. Риторика представителей ФРС США оставалась жесткой, а ожидания очередного повышения процентной ставки в ходе майского заседания привели к оттоку средств с рынка нефти из-за возможности снижения потребления.

Статистика по росту ВВП Китая за первый квартал, однако, показала рост на 4,5% г/г, что стало выше ожиданий, указывает аналитик. Это позволило ряду инвестбанков повысить прогноз по росту китайской экономики за год, однако восстановление потребления нефти и нефтепродуктов ожидается только во втором полугодии. Импорт нефти в марте, по данным GACC, составил 52,31 млн тонн (около 12,4 млн баррелей в сутки), что на 22,5% выше, чем год назад, и на 28,4% выше, чем месяц назад.

После объявления о сокращении добычи рядом участников ОПЕК+ наблюдаются повышенные объемы закупок крупнейшими азиатскими покупателями (Японией, Таиландом, Китаем), также активно проводили закупки трейдеры в Северном море. При этом экспорт нефтепродуктов из Европы в США в первой половине апреля вырос на 26% г/г. Забастовки на нефтяных терминалах во Франции продолжаются с 20 апреля, а компания Total Energies сообщает, что 20% операторов на принадлежащих ей НПЗ присоединились к забастовкам. Между тем, в Китае ожидается сокращение экспортных квот на нефтепродукты на фоне восстановления внутреннего потребления, продолжает эксперт. Опрос источников в отрасли показывает, что квоты на 2023 год могут составить 8–12 млн тонн. В связи с этим забастовки во Франции могут значительно усугубить ситуацию на европейском рынке нефтепродуктов.

Приближение лета также напоминает о начале сезона ураганов в Атлантике. Центр прогнозирования климата США считает, что в этом году вероятность появления EL Nino в период с августа по октябрь 2023 года выросла до 74%. Погодная картина в период этого явления способствует менее интенсивному сезону ураганов, а также проливным дождям и повышенной жаре по всему миру.

«Таким образом, в начале второго квартала 2023 года спрос на нефть остается подавленным, однако закупки происходят довольно интенсивно на фоне ожидаемого сокращения предложения. Полноценное восстановление спроса и растущей динамики цен ожидается во втором полугодии», – говорит Оксана Лукичева.

Нефть на нейтральной полосе

По состоянию на 9:15 мск нефть марки Brent стоила 81,06 долл. за баррель, говорит финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. В моменте актив тестирует зону поддержки 80,3–80,5 долл. Волатильность нефтяных котировок увеличилась в 2,5 раза по сравнению с первой декадой апреля. С начала прошлой недели «черное золото» показывает коррекционное движение с потерей 7,3% с пикового значения, образованного 13 апреля.

«Мы позитивно оцениваем новость о том, что в прошлом году Саудовская Аравия закупила российские нефтепродукты на сумму $250 млн. Будем надеяться, что это нивелирует риски просадок экспорта российских нефтепродуктов и даст толчок развитию логистической инфраструктуры для реализации нефти в другие страны через Саудовскую Аравию. К тому же Индия планирует к 2030 году удвоение потребления нефти до 450–500 млн тонн в год. Сейчас потребление составляет 250 млн тонн, и 85% из этого количества – импорт», – указывает аналитик.

Основным драйвером роста потребления нефти, по его словам, является сокращение угольной генерации в Индии. Новость об увеличении потребления нефти в Индии и об участии России в этом процессе ярко иллюстрируют передел нефтяных рынков в процессе которого российская нефть смещается с Запада на Восток.

Техническая картина по нефти нейтральна, говорит Сергей Чеврычкин, перекупленность и перепроданность по индикатору RSI отсутствуют. Коррекция после отскока с 70,17 до 87,5 долл. составляет 38,2%. В краткосрочной перспективе аналитик ждет снижения стоимости нефти к 78-80 долл. за баррель.

Слабые данные по статистике потребительских настроений в США и проблемы американского First Republic Bank, которые поддерживают опасения того, что банковский кризис и вероятность рецессии сохраняются, – вот те факторы, которые способны давить на котировки «черного золота», считает эксперт.

