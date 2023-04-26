Немецкие журналисты выяснили, что санкции никак не повлияли на авиасообщение внутри России

Анализ информации о перелетах над территорией РФ за прошедшие 12 месяцев показал, что количество совершаемых по стране авиарейсов не уменьшилось с весны прошлого года, когда вступили в силу санкции.

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Журналисты издания Wirshaftswoche, изучившие данные сервиса Flightradar24 за последний год, пришли к выводу что рестрикции, затронувшие прежде всего российскую авиаотрасль, не привели к заметному дефициту запчастей и не смогли парализовать воздушное сообщение над Россией. В марте текущего года показатель по перелетам оказался примерно на таким же, что в апреле 2022 года, пишут авторы заметки, уточняя, что количество гражданских авиаперевозок над территорией РФ немного сократилось в связи с прекращением перелетов из Европы и Северной Америки в Россию и обратно, поскольку западным перевозчикам приходится использовать альтернативные маршруты.

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Тем не менее, указывается в статье, на авиасообщение внутри России ограничения пока не повлияли. «Несмотря на санкции, российские авиакомпании смогли продолжить работу и во второй половине 2022 года летали даже больше, чем до пандемии», — приводятся слова Гийома Фори, главы Airbus.

Западные политики, вводящие антироссийские меры, рассчитывали на другой эффект, указывают авторы материала: три четверти парка коммерческой авиации России производилось в ЕС, США или Канаде; кроме того, год назад около половины всех пассажирских самолетов в РФ принадлежала западным лизинговым компаниям, которые аннулировали разрешения на эксплуатацию. «Однако, как и в других областях, Запад недооценил решимость России», — констатируют журналисты. Российские власти быстро нашли выход из ситуации, поясняют они: самолеты западных владельцев были перерегистрированы в России, а запчасти можно приобрести по неофициальным каналам или в третьих странах, таких как Казахстан, Турция или Узбекистан.