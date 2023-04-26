Орешкин назвал развитие внутреннего рынка приоритетом для экономики РФ на ближайшие годы

Помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал о приоритетах в развитии российской экономики в ближайшие годы. Среди основных моментов — внутреннее производство и потребление, передает «РИА Новости».

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«Первое — самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая нашими гражданами и компаниями, она импортного производства», — заявил Орешкин во время выступления на марафоне «Знание» 25 апреля.

Он указал на США, где доля импорта во внутреннем потреблении не превышает 15%. «Это тот пример, к которому надо стремиться, и здесь нас ожидает довольно активное движение вперед. Переход от наших 23% импорта к американским 15% импорта — означает возможность нарастить внутренне производство и внутреннее потребление примерно на 40%», — отметил Орешкин. По словам помощника президента, смещение фокуса на внутренний рынок позитивно отразится на многих отраслях, в том числе туризме, промышленности и сельском хозяйстве.

Другими важными элементами успешного развития Орешкин назвал снижение географического и социального неравенства в стране, формирование нового международного взаимодействия в свете смены вектора на Восток и Юг, а также обеспечение технологического и кадрового суверенитета.