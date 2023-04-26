Посол Аргентины в России заявил, что его страна может вступить в БРИКС по итогам саммита в ЮАР

Аргентина допускает вступление в БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане (ЮАР) в августе; само приглашение на саммит стало большим шагом в этом направлении.

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Об этом на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге сообщил посол республики в РФ Эдуардо Суайн, передает ТАСС.

«Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как все будет, и даже если это [вступление] не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас», — заявил Суайн.

Как пишет агентство со ссылкой на источники в дипломатических кругах в южноафриканской столице, в ближайшие месяцы состоятся переговоры о возможном расширении БРИКС. Заявки на присоединение к организации подали Алжир, Аргентина и Иран; заинтересованы во вступлении в группу Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра накануне, 25 апреля, заявил, что если страны БРИКС договорятся о расширении, то кандидатом от Бразилии будет Аргентина.

БРИКС основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума, из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. На долю государств, входящих в организацию, приходится 26% территории Земли, 42% населения планеты (2,83 млрд человек) и 27% мирового ВВП. Страны БРИКС входят в пятерку наиболее привлекательных мест для будущих зарубежных инвестиций из-за дешевизны рабочей силы и наличия природных ресурсов; они имеют свой Банк развития, пул условных валютных резервов и институты содействия межгосударственному экономическому сотрудничеству.