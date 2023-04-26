Пригожин назвал происходящее в Артемовске «кровавейшей битвой»

Бои за Артемовск продолжаются с неослабевающей силой. Как сообщило сегодня российское Минобороны, в западной части города, а также на его северном и южном флангах, штурмовики ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями ВДВ и Южной группировки войск уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

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Ситуацию на артемовском направлении прокомментировал и Евгений Пригожин. Согласно официальному телеграм-каналу его пресс-службы, глава «Вагнера» назвал происходящее в городе «кровавейшей битвой», сообщив, что его подразделения продолжают уничтожать резервы украинских войск.

«Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, украинский спецназ. Если раньше, я говорил, наемников было мало, то сейчас их огромное количество, целыми днями польская речь», – сообщил Пригожин.

Происходящее на фронтах Донбасса «Эксперту» прокомментировал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, залогом успеха в боях за Артемовск служит слаженность действий всех россиских войск. «Вагнер» воюет мужественно, умело, прилагает очень много усилий, говорит Литовкин. Но он не один, там на флангах воюют наши десантники, их поддерживает наша артиллерия, наши танкисты, наша авиация. И если штурмовики «Вагнера» будут эффективно взаимодействовать с ВС РФ, то, конечно, они сумеют освободить Артемовск», – выразил уверенность военный эксперт.

Киев вынужден бросать в Артемовск большие силы, включая наемников и элитные украинские части, так как осознает опасность для себя в прорыве донбасского фронта с выходом российских частей на Краматорск, продолжил Литовкин.

«Там еще есть Угледар, там тоже идут интенсивные боевые действия, пусть об этом и не так подробно сообщают. Артемовск и Угледар – два фланга Угледарской дуги, прорыв которой создаст Украине очень большие неприятности, а для России откроет дорогу к полному освобождению ДНР», – сказал он.

Литовкин не исключил, что украинский режим, создавая напряжение в районе Артемовска, может преследовать своей целью отвлечение внимания российского командования, концентрируя крупный наступательный кулак для удара на запорожском или херсонском направлении. По его мнению, руководство нашей группировки все это видит.

Собеседник «Эксперта» прокомментировал и возможные сроки не раз анонсированного украинской стороной крупного наступления.

«США и НАТО гонят ВСУ в наступление, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками за вбуханные в Украину огромные деньги. Но судя по тому, что мы знаем из открытых источников, у Киева нет авиации, которая должна прикрывать наступающие части, – штурмовиков, бомбардировщиков, ударных вертолетов. Как наступать без прикрытия с воздуха – непонятно. Тем более, что у Украины очень слабая ПВО, в том числе войсковая. Да и погода играет важную роль, так как западная техника, как правило, колесная. А колесная техника на украинских черноземах – это катастрофа, она там завязнет. Также и танки – тот же "Леопард" весит 67 тонн, он тоже завязнет. Так что вопрос о сроках и результатах украинского наступления остается открытым», – заявил Литовкин.