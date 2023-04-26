Пригожин назвал вероятные сроки контрнаступления ВСУ

ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда закончатся дожди, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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«Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы "испортить праздник"? Может так, а может, не так», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Основатель «Вагнера» подчеркнул, что наступление ВСУ неизбежно, они «готовы полностью идти и резать фланги».

Также Пригожин рассказал, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) сейчас идет кровавая битва, в город прибыло множество наемников, говорящих по-польски.

«Сегодня в Бахмут уже вкидываются хорошо подготовленные подразделения противника, целыми днями польская речь, если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ, идет кровавейшая битва», — отметил он, указав на важность прикрытия флангов.

По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Артемовск может стать целью крупного украинского наступления. «Сегодня аналитика, особенно на Западе, как раз и рассматривает такую возможность (наступления ВСУ на артемовском направлении — Ред.). Тем более, что после решения Зеленского не сдавать Артемовск там произошло огромное насыщение (частями ВСУ — Ред.), десятками тысяч стали бросать туда военнослужащих», — заявил ранее Кошкин в беседе с «Экспертом».

По мнению аналитика, непримиримая позиция Киева в отношении удержания города любыми средствами зиждется на необходимости выглядеть состоятельным в военном отношении перед лицом коллективного Запада, с конечной целью получения оттуда новых траншей.