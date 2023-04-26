Проверок бизнеса будет втрое меньше, чем в прошлом году

В 2022 году прокурорами было отказано разным органам в проведении 70% внеплановых проверок предпринимателей. На 2023 год прокуратура санкционировала менее 100 тысяч плановых контрольных мероприятий – это втрое меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил в ежегодном отчете перед Советом Федерации генеральный прокурор России Игорь Краснов. Однако, отметил он, проблемой бизнеса остается вмешательство полиции в хозяйственную деятельность – таких случаев зафиксировано 65 тысяч, и об этом доложено президенту.

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Отчитываясь перед Верхней палатой Парламента, генеральный прокурор уделил особое внимание контролю за реализацией мер, которые принимаются правительством для поддержки российской экономики в условиях санкций.

Отметив, что для граждан экономика начинается с цен на полках магазинов, Краснов сообщил: прокурорами объявлено более 11 тысяч предостережений крупным производителям и поставщикам продукции. Благодаря этому органам прокуратуры удалось совместно с ФАС и другими ведомствами сдержать необоснованный рост цен на продукты питания, строительные материалы и топливо. По словам генпрокурора, удалось пресечь ряд картельных сговоров в России и значительное число манипуляций с госзакупками. Возбуждены, в частности, уголовные дела, касающиеся закупок лекарств для бесплатного обеспечения граждан и социальных товаров.

«Возбуждено 639 уголовных дел о хищениях при строительстве и ремонте, в первую очередь – автомобильных дорог», – сообщил генеральный прокурор.

Кроме того, прокуратура пресекла манипуляции в импортозамещении, когда к отечественной продукции микроэлектроники приравнивали изделия, фактически произведенные за границей. Для устранения этих нарушений были внесены изменения в подзаконные акты.

«Поддержка экономики находится в прямой связи с созданием благоприятных условий для развития бизнеса, – отметил в своем выступлении Игорь Краснов. – С первых дней санкционного давления уровень принятия решений по согласованию контрольно-надзорных мероприятий мной был повышен до максимально возможного в регионах. При формировании планов проверок принимались во внимание исключительно объекты, которые потенциально создают угрозу причинения вреда. В результате на текущий год санкционировано менее 100 тысяч проверок, что второе меньше, чем в 2022 году. При формировании внеплановых проверок доля отказов в прошлом году превысила 70%. Это в значительной степени зависит от позиции региональной власти – например, лидером по числу отклоненных проверок стала Адыгея – более 80% отказов.»

Генпрокурор подчеркнул, что бизнес-структурам с низким профилем риска внеплановые проверки вовсе не нужны.

Однако, как сказал «Эксперту» член попечительского совета общероссийской общественной организации «Опора России» Владислав Корочкин, сами предприниматели пока не заметили, что административное давление ослабло.

«Как приходили к предпринимателям все, кто захочет, лишь бы государственный документ был, так и приходят. Не у всех предпринимателей есть юридическое образование, чтобы грамотно “отшить” проверяющих-энтузиастов, особенно если они из полиции», – поясняет Корочкин.

Проблему не вполне законных полицейских проверок признает и сам генеральный прокурор.

«Прокуратура сократила число проверок, по ряду бизнесов введен мораторий. Но, к сожалению, это достижение зачастую обесценивается вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции, – сказал с трибуны Совета Федерации Игорь Краснов. – Проводимые полицией внепроцессуальные проверки без регистрации сообщения о преступлении являются подменой функций контролирующих органов. При этом требование о соблюдении моратория на органы полиции не распространяются.»

А таких случаев, как отметил генпрокурор, зафиксировано только прокуратурой более 65 тысяч за последние два года.

«Вы понимаете, о каком общении полиции и бизнеса идет речь, – обратился к сенаторам Краснов. – Очевидно, что данная ситуация нуждается в исправлении, и соответствующие предложения направлены мной президенту», – добавил он.

Освещая другие вопросы, Краснов отметил, что уровень преступности в 2022 году снизился до минимума за последние 10 лет. Однако заметен рост особо тяжких преступлений и повторной преступности. Почти две трети всех зарегистрированных преступлений в 2022 году совершены рецидивистами. Тревожит правоохранителей и участие подростков в террористических организациях. Тринадцать из 127 зарегистрированных в 2022 году террористических актов совершены с участием несовершеннолетних. Это, по мнению генпрокурора, говорит о просчетах в области профилактики.

