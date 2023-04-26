«Это будет катастрофой»: риски дефолта в США растут

Стоимость страхования суверенного госдолга США выросла 26 апреля до самого высокого после 2011 года уровня, сообщает Reuters. Такое «несолидное» поведение пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые считаются в США бенчмарком, специалисты объясняют тревогами инвесторов в отношении того, что правительство может превысить потолок заимствований раньше, чем ожидалось.

Спрэды по пятилетним кредитно-дефолтным свопам (CDS) в США увеличились сегодня, по данным S&P Global Market Intelligence, до 62 базисных пунктов. Днем ранее они составляли около 59 пунктов, а в начале года были более чем вдвое ниже. Сейчас по данным Refinitiv, CDS выросли до максимума после 2011 года.