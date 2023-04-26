«Это будет катастрофой»: риски дефолта в США растут

Стоимость страхования суверенного госдолга США выросла 26 апреля до самого высокого после 2011 года уровня, сообщает Reuters. Такое «несолидное» поведение пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS), которые считаются в США бенчмарком, специалисты объясняют тревогами инвесторов в отношении того, что правительство может превысить потолок заимствований раньше, чем ожидалось.
Спрэды по пятилетним кредитно-дефолтным свопам (CDS) в США увеличились сегодня, по данным S&P Global Market Intelligence, до 62 базисных пунктов. Днем ранее они составляли около 59 пунктов, а в начале года были более чем вдвое ниже. Сейчас по данным Refinitiv, CDS выросли до максимума после 2011 года.
Масла в огонь 25 апреля подлила министр финансов США Джанет Йеллен, предупредившая, что неспособность или нежелание Конгресса поднять потолок госдолга для правительства США, в результате чего произойдет дефолт, станет спусковым курком для «экономической катастрофы», которая заставит поднять учетную ставку на рекордные высоты.
Кредитно-дефолтные свопы, как следует из их названия, покупаются для страхования от кредитного риска. CDS в целом похожи на обычное страхование, но имеется и ряд отличий. Например, у них шире круг страхуемых обязательств. Участники дефолтного свопа могут быть не связаны напрямую с базовым заемщиком; а покупатель свопа может не нести кредитного риска, связанного с обязательствами базового заемщика.
Рынок кредитных дефолтных свопов вполне привлекателен для спекулянтов, но он неустойчив во времена экономических кризисов.