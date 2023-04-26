Росимущество получило во временное управление доли иностранцев в «Юнипро» и «Фортуме»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на имущество России за рубежом.

В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», опубликованном накануне, говорится, что его появление связано с «необходимостью принятия безотлагательных мер» в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности России, ее компаний и граждан. В документе поясняется, что в случае таких действий либо возникновения «угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности» и обороноспособности РФ вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России.

По умолчанию временным управляющим назначено Росимущество; ведомство может предложить для этой роли другое лицо. Временный управляющий должен осуществлять полномочия собственника «за исключением полномочий по распоряжению имущество», а также заниматься инвентаризацией имущества во временном управлении, обеспечивая его сохранность.

Указом, который уже вступил в силу, утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. Список состоит из разделов «Движимое имущество», «Недвижимое имущество», «Ценные бумаги», «Доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц», а также «Имущественные права».

В разделе «Ценные бумаги» в настоящий момент содержатся три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в компаниях «Юнипро» и «Фортум»: во временное управление Росимуществу переданы 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих Uniper SE, и 69,88% акций «Фортум», которыми владеет Fortum Russia B. V., а также 28,35% акций «Фортум», которые принадлежат Fortum Holding B. V.