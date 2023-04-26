РЖД потребовали начать взыскивать с Siemens 30 млн руб. в день за непоставку «Сапсанов»

ОАО «РЖД» подало в столичный Арбитражный суд иск о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения немецкой Siemens Mobility GmbH судебного решения, по которому она обязана выполнять контракт на поставку 13 высокоскоростных пассажирских электропоездов «Сапсан».

Cуд назначил заседание по рассмотрению заявления РЖД на 22 мая, передает ТАСС.

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РЖД просит суд принять решение о начале взыскания неустойки на следующий день после «вступления в законную силу указанного решения по ст. 308.3. ГК РФ в размере 29 556 330 рублей 30 копеек за каждый день неисполнения решения».

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Договор на поставку 13 поездов «Сапсан» между РЖД и Siemens был подписан 7 июня 2019 года. В начале октября 2022 года немецкая компания уведомила российских партнеров о расторжении договора в одностороннем порядке, сославшись на введенные в отношении РЖД санкций Евросоюза, США и Великобритании. Российский холдинг обратился в суд, указав на необоснованность расторжения контракта.

В феврале действия Siemens были признаны незаконными. Накануне, 25 апреля, девятый арбитражный апелляционный оставил это решение в силе.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии, санкции не действуют для договоров, подписанных до 2 марта 2022 года, за исключением ранее заключенных рамочных контрактов, в которых не обозначены все необходимые элементы, такие как указание сторон, цена, количество товаров, даты поставки или порядок исполнения.

Договор между Siemens и РЖД был подписан до вступления в силу рестрикций, указывает российская судебная инстанции. «Утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит как разъяснениям Европейской комиссии, так и условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку 13 высокоскоростных электропоездов для пассажирских перевозок», — говорится в материалах суда.

По контракту, о котором идет речь, группа «Синара», Siemens AG и Simens Mobility GmbH в период с сентября 2022 года по июль 2023-го должны поставить РЖД 13 десятивагонных составов. Общая стоимость контракта на поставку «Сапсанов» составляет 513,5 млн евро, стоимость дополнительного соглашения на техобслуживание и ремонт в течение 30 лет — 583,1 млн евро.

В 2022 году РЖД ввели в эксплуатацию четыре «Сапсана», поставленных по контракту, уточняет агентство.