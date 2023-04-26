Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Статья по теме: Посол КНР заявил, что Запад не вправе давать указания Пекину по украинскому кризису

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Статья по теме: Эксперт: Пекин создает прокитайский лагерь стран с участием России

Уточняется, что в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и происходил обмен мнениями по украинскому кризису.

Си Цзиньпин заявил, что Китай отправит на Украину своего спецпредставителя для урегулирования ситуации, и подчеркнул, что Пекин намерен добиваться скорейшего прекращения огня. Кроме того, китайский лидер отметил, что диалог и переговоры — единственный выход из конфликта. Также глава КНР проинформировал украинского президента, что китайские власти не будут «спокойно наблюдать» за обострением кризиса и в то же время не собираются подливать масло в огонь.

Последний раз Зеленский и Си Цзиньпин контактировали в начале января 2022 года, пишет ТАСС. Тогда политики обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. По словам Владимира Зеленского, сегодняшний разговор с китайским лидером был долгим и содержательным, передает агентство.

Беседу лидера КНР и президента Украины прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа. Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — приводится заявление Захаровой в ее Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Минские соглашения были нужны «лишь для затягивания времени» и накопления наступательного потенциала Киева, подготовленные в 2022 году мирные договоренности были внезапно отвергнуты Украиной, а позже Зеленский законодательно запретил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.