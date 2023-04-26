СК сообщил о расследовании расстрела французскими наемниками троих российских военнопленных

Следственный комитет РФ намерен расследовать преступления наемников из Франции, которые в упор расстреляли российских пленных военнослужащих.
«Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, один из злоумышленников опубликовал фото казни троих российских бойцов, которые были застрелены в упор.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркивается в сообщении.