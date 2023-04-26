В Москве на месте бывшей флагманской точки Zara открылся новый магазин

Закрытый в прошлом году столичный флагманский магазин Zara на Неглинной улице начал работать под брендом Maag.

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«Международный бренд Maag начинает развитие на российском рынке и открывает сегодня свой первый магазин в самом центре Москвы — на Неглинной улице, 10, площадью почти 2,7 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Сообщается, что в ближайшие дни в ключевых торговых центрах крупнейших российских городов откроются свыше 60 магазинов сети, ассортимент будет обновляться каждую неделю.

Бренд Maag принадлежит группе компаний Daher (ОАЭ), которая запускает в России еще три бренда — Ecru, Dub и Vilet.

Zara входит в испанскую группу Inditex, которая приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России в начале марта наряду с рядом других fashion-ретейлеров. Всего в РФ работало более 500 точек группы, на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.