В России впервые за год зафиксирован рост промышленного производства

Промышленное производство в России в марте с устранением сезонного фактора выросло на 1,2% по сравнению с февралем и на те же 1,2% — по сравнению с мартом прошлого года (после -1,7% г/г в феврале). Наилучшая динамика зафиксирована в обрабатывающих производствах, а наибольший вклад внесла металлургическая отрасль, следует из данных Минэкономразвития.

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«В обрабатывающих производствах в марте наблюдалось существенное улучшение динамики: с учетом сезонного фактора рост составил +3,6% к предыдущему месяцу. В годовом выражении рост на 6,3%. Наибольший положительный вклад (+2,8%) в динамику обрабатывающих производств внес металлургический комплекс: +13,5% г/г после +10,3% г/г в феврале», — говорится в отчете министерства.

После продолжительного спада по итогам марта показал рост на 10% в годовом выражении машиностроительный комплекс. Увеличенный объем выпуска зафиксирован в производстве компьютерного и электронного оборудования (+22,5% г/г после +19,3% г/г в феврале) и производстве прочих транспортных средств (+13,1% г/г после +10,3% г/г месяцем ранее). Кроме того, заметно вырос выпуск электрооборудования (+21,5% г/г после -0,5% г/г в феврале). В пищевой промышленности производство сохраняет рост на протяжении последних пяти месяцев, в марте оно увеличилось на 4,8% г/г после +2,9% г/г в феврале. После продолжительного периода волатильности выпуск в нефтепереработке по итогам марта показал рост в годовом выражении на +9,3%, отметили в Минэкономразвития.

При этом снижение производства наблюдалось в химическом (-1,1% г/г после -8,1% г/г в феврале) и деревообрабатывающем (-5,6% г/г после -11,5% г/г в феврале) комплексах. В добывающей промышленности отрицательная динамика зафиксирована на фоне добровольного снижения добычи нефти: с учетом фактора сезонности снижение составило -1% к предыдущему месяцу и -3,6% в годовом выражении. Поддержку выпуску в добывающем секторе оказала только добыча прочих полезных ископаемых (+3,9% г/г после -20,6% г/г в феврале).

